10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 36°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 100.892 0.81
  • Altın: 140,552 -0.41
  • Dolar: 3,6110 -0.43
  • Euro: 4,1121 -0.47

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördük

»
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a verdiği röportajda 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen şanlı direnişi anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördük
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördük Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördük Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördük

15 Temmuz’da darbe girişimine karşı gerçekleştirilen direnişi ‘muazzam bir kahramanlık hikayesi’ olarak isimlendiren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin bu sınavdan daha güçlü ve alnının akıyla çıktığını ve hedeflerine hızla ilerlediğini söyledi.

KALIN: 15 TEMMUZ MUAZZAM BİR KAHRAMANLIK HİKAYESİDİR

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtlayan Kalın, modern darbeler tarihinde 15 Temmuz’un bir ilk olduğunu söyledi ve tarihimiz için ne anlama geldiğini, “Milletin tanklara, toplara karşı elinde bayrağından ve göğsünde imanından başka bir şey olmadan böyle karşı koyabilmesi muazzam bir kahramanlık hikayesidir. Milletimizin özgürlüğüne, demokrasisine ve bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu göstermesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Çanakkale’yi, Kut’ül Amare’yi, Sakarya’yı ve diğer zaferlerimizi kitaplardan okuyan bir nesil ve aslında hepimiz böyle bir milli mücadele ruhuyla bir darbenin nasıl engellenebildiğini, bir işgal girişiminin nasıl önlenebildiğini bizzat gördük ve yaşadık. Bu unutulmayacak, unutturmayacağız.” sözleriyle ifade etti.

KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZ KENDİ CANINI ORTAYA KOYDU

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği liderliğinde önemli olduğunun altını çizen Kalın, “Burada Cumhurbaşkanımızın bir lider olarak cesaretinin, basiretinin ve dirayetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Milletin o temiz vicdanına ve sağlam iradesine yön verecek bir liderlik olmasaydı 15 Temmuz’un sonuçları çok daha farklı olabilirdi. Cumhurbaşkanımız kendi canını da ortaya koyarak ve milletle bütünleşerek bu darbeye karşı koymuş ve yakın tarihin akışını değiştirmiştir.” dedi.

15 Temmuz darbe girişimine Avrupa’nın geç tepki gösterdiğini de sözlerine ekleyen Kalın, “Demokrasinin, insan haklarının ve çoğulculuğun ana vatanı olduğunu söyleyen ülkelerin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında mütereddit cümleler kurduklarını gördük.

Halbuki dünyanın demokratik ülkelerinin hiç tereddüt etmeden, darbeyi önlemiş bu kahraman milletin yanında durması gerekirdi. Biz bu süreçte kimin dost kimin düşman olduğunu da açık bir şekilde gördük.​” dedi.

KALIN: DARBE GİRİŞİMİ BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSAYDI...

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve bu bir yıl boyunca ülkemiz üzerinde oynanan oyunların ne kadar büyük ve derin olduğunu gördüğümüzü ifade eden Kalın, FETÖ’nün nasıl örgütlendiğini, kurumlara nasıl sızdığını ve yeri geldiğinde nasıl acımasız olduğunu da gördüğümüzü anlattı.

“FETÖ’nün 40 yılda yaptığı planı bu millet 24 saatten daha az bir sürede cesareti ve samimiyetiyle yerle bir etti.”  diyen Kalın, “Bu darbe girişimi başka bir ülkede olsaydı devlet çöker, ekonomi dağılır ve derin krizler yaşanırdı. Burada ise çok kısa sürede devletin milletle tekrar buluşarak bir restorasyon dönemine girdiğini görüyoruz.” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördükCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu süreçte dostu düşmanı gördükCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a verdiği röportajda 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen şanlı direnişi anlattı.
15 Temmuz gazisi ilk kez 'konuştu' çünkü...15 Temmuz gazisi ilk kez 'konuştu' çünkü...15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin tank topu atışı sonucu kafasına şarapnel isabet eden, vücudunun sağ tarafına felç inen ve konuşma yetisini kısmen kaybeden Ali Osmanoğlu, 1 yıllık tedavinin ardından yeniden konuşmaya başladı.
TSK'da yeniden "tuğbaylık" rütbesi dönemiTSK'da yeniden "tuğbaylık" rütbesi dönemiFETÖ darbe girişimi sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda general-amiral sayısının azalmasıyla oluşan açık, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki "Tuğbay" rütbesini yeniden uygulamaya soktu.
FETÖ'den PYD'ye mesaj: O ile yakın olun!FETÖ'den PYD'ye mesaj: O ile yakın olun!FETÖ-PKK işbirliği bir kez daha kanıtlandı. İstihbarat birimleri, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi PKK/PYD'ye 'Türkiye'de darbe yapacağız, Nusaybin sınırına yakın olun, oradan toprak alacaksınız' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorDarbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorTürk Silahlı Kuvvetleri, ihraç edilen subayların fotoğraflarını ve isimlerini görev yaptıkları birliklerden kaldırdı.
PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduPKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduGri listedeki terörist Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
  • PKK'ya isyan bayrağı açtılar!10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:50
  • İşte darbenin dış ayağındaki ülkeler10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
  • Bakanlık harekete geçti! Milyonlarca hesaplara el konulacak10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:45
  • Başbakanlık'ta FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:17
  • Avrupa'nın yeni hedefi! İptal üstüne iptal10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:15
  • KKTC Din İşleri Başkanı gözaltına alındı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:04
  • Türkiye'yi sarsan vahşette acı detay10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:29
  • FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
  • 'Gülen onu zengin bir kızla evlendirdi'10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:35
  • Valilik net rakamı açıkladı! Mitinge kaç kişi vardı?10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri