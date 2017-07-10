10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur

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Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur
Enerji Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilen 22'nci Dünya Petrol Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Bu kongreye ev sahipliği yapmak Türkiye için büyük bir onurdur. Son yıllarda devrim niteliğinde adımlar attık.  Büyüyen ve gelişen Türkiye sektörde önemli bir ilerleme kaydetti. Milli enerji ve maden politikasını hayata geçirdik. Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz aramalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sismik araştırmaların ardından keşif ve sondaj çalışmalarına önümüzdeki dönemde yoğun bir mesai harcayacağız.

Enerji politikalarımız bölgesel ve küresel ölçekte kazan kazan prensibine dayanıyor.

Doğalgaz sektöründe 2 temel hedefimiz var. Birincisi altyapımızı geliştirmek, ikincisi uzun dönemli işbirliklerini artırmak. Dünya doğalgaz piyasasında yaşanan değişiklikleri yakalamak için LNG kapasitemizi artırıyoruz. 2023 yılında 11 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip olacağız. Bakü-Tiflis-Ceylan-TANAP ve Doğu Akdeniz gazının önemli projeler olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye, Enerji sorunlarını çözmede anahtar bir konumda bulunuyor.

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