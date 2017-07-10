10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu

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PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu
Gri listedeki terörist Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklama şöyle:

"Siirt/Pervari’de, bölücü terör örgütünden kaçan ve gri listede adı bulunan bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Şırnak/Beytüşşebap’ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile birlikte 60 adet fişeği ele geçirilmiştir. Hakkâri/Şemdinli’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 11 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 425 adet Biksi makineli tüfek fişeği, bir adet tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Hakkâri/Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında, mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

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