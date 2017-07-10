PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklama şöyle:
"Siirt/Pervari’de, bölücü terör örgütünden kaçan ve gri listede adı bulunan bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Şırnak/Beytüşşebap’ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile birlikte 60 adet fişeği ele geçirilmiştir. Hakkâri/Şemdinli’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 11 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 425 adet Biksi makineli tüfek fişeği, bir adet tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Hakkâri/Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında, mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."