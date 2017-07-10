10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaret

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Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaret
Adalet mitingi diye AK Parti mitinginin fotoğraflarını paylaşan Sözcü halka hakaret etti.
Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaret Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaret Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaret

Terör örgütlerinin savunuculuğunu yaparak Türk halkına ve millet iradesine karşı net tavrını her fırsatta ortaya koyan CHP’nin yayın organı Sözcüiyice küstahlaşarak aşağılayıcı bir karikatür paylaştı. 15 temmuz'da ortaya canını koyarak demokrasiye sahip çıkan Türk milletini hiçe sayan skandal paylaşımda "Demokrasiyi, eğitimsiz, cahil toplumlara öğretmek boşa harcanan çabadır" ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. 

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