Terör örgütlerinin savunuculuğunu yaparak Türk halkına ve millet iradesine karşı net tavrını her fırsatta ortaya koyan CHP’nin yayın organı Sözcüiyice küstahlaşarak aşağılayıcı bir karikatür paylaştı. 15 temmuz'da ortaya canını koyarak demokrasiye sahip çıkan Türk milletini hiçe sayan skandal paylaşımda "Demokrasiyi, eğitimsiz, cahil toplumlara öğretmek boşa harcanan çabadır" ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.
10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
- Darbecilerin isimleri TSK tarihinden siliniyorCumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladıAK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki340 milyar dolarımız var, krizden etkilenmiyoruz!PKK'ya büyük şok! Aranan terörist teslim olduSözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaretBaşbakan Yıldırım'dan flaş Kıbrıs çıkışı!Evet, ben de adalet istiyorum!Pakistan Hindistan'ı vurdu!Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:37 Güneş 05:34 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:46 Yatsı 22:33
- 35°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 30°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 27°C Ankara
- 38°C Antalya
- 25°C Artvin
- 36°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 100.871 0.79
- Altın: 140,228 -0.64
- Dolar: 3,6093 -0.48
- Euro: 4,1112 -0.49
Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaret
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sözcü'den skandal paylaşım! Millete ağır hakaretAdalet mitingi diye AK Parti mitinginin fotoğraflarını paylaşan Sözcü halka hakaret etti.
Evet, ben de adalet istiyorum!Bu ülkede kamil anlamda adalet var mı, HAYIR!Bu ülkede yargıçlar çok mu temiz, HAYIR!Bu ülkede halk gerçekten kamil anlamda bir adalet istiyor mu, HAYIR!Bu ülkede kamil anlamda bir yasama, yürütme, yargı düzeni var mı, HAYIR!
Alayını yerin dibine soktu!Yüce gönüllü bir halkız ya...Onlara "sanatçı" deyip durduk, oysa çoğunun yaptığı iş Batılıların "entertainer" dediği şeye yakın...
Gelin adayı Naz işadamının teknesindeHürriyet'in, 60 yaşında bir işadamı ile tekne turuna çıkan ekranların sözde “gelin adayı Naz” için kullandığı “İşadamının tekne turuna eşlik etti” ifadesi pes dedirtti.
Annesinden şehide mektup"Mustafa’m, gözümün nuru, gönlümün direği oğlum. Gittin, tam 1 yıl oldu. Hasretin buram buram burnumda tütüyor. Seni öyle özledim ki yavrum…
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Aziz Sancar'dan yıllar sonra gelen itiraf
- Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme!
- Caner Erkin'e icra şoku
- Adana'da feci olay! 100 metre uzakta bulundu
- Esrarengiz cinayette kız kaçırma iddiası!
- Saba Tümer'e kötü haber
- Afrodisyas artık dünya mirasında!
- Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!
- Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildi
- Mustafa Ceceli: Damatlık almadım, çünkü..
- Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk
- Şaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.