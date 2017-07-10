10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladı

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Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi'nde nükleer enerji hakkında çok kritik bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladı Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladı Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladı

İlk önceliğimiz Güney gaz koridorumuzdur. TANAP üzerinden ilk aşamada Türkiye'ye 6 milyar küp fayda sağlayacaktır.

Medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye artık enerji uzmanları tarafından enerjinin ipek yolu olarak isimlendiriliyor. 

Enerji politikaları da Batı'dan Doğu'ya kaydı. Dünyadaki petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşmesi ülkemizin enerji ithalat kaleminde gerilemeye yol açmıştır. 

Türkiye'deki büyümenin sürdürülebilir olması için yerli kaynakların kullanılması gerekmektedir. 

Yenilenebilir ve nükleer enerji başta olmak üzere kaynakların çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz. 

Karadeniz ve Akdeniz'in güzergahının önemini biliyoruz. Sadece son 1 yılda enerji sektöründe 6 milyar dolar yatırım yapıldı. 

Elektirik enerjisindeki doğalgazın payını azaltarak ithal doğalgazın 

Yenilenebilir enerji kaynaklarında yüze 31'lik artışla önemli bir hamle yaptık. 

Yerli kömürün ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. 

3. Nükleer projemiz için ilk adımlarımızı attık. Çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. 

Sismik gemimiz Oruç Reis'i yüzde 90'ı aşan yerlilik oranıyla inşa ettiğimizi de belirteyim. 

Türkiye uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülkedir. 

Körfez geriliminin aşılmasını istiyoruz. Bölgemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. 

Astana görüşmelerinde kayda değer ilerlemeler kaydedildi. Irak'ta ise DAEŞ'le mücadelenin sonuna gelindiği haberi bizim için de mutluluk vesilesidir.  Şu anda harabe Musul var. Bu dönemde ülkenin toprak bütünlüğü çok daha önemli. 

Referandum gibi tek taraflı olayların alınması, pkk terör örgütünün orada olması Irak'a zarardan başka bir şey vermeyecektir. 

Türkiye olarak terörle mücadelede büyük bedeller ödedik. Hiç kimse Türkiye'ye gelen saldırılara karşı sessiz kalmasını beklemesin. İçeride ve dışarıda yapacağımız operasyon için kimseden izin almayız. 

Geçen hafta Doğu Akdeniz'de büyük bir fırsat kaçırıldı. Rum tarafı yüzünden sonuca ulaşılamadı. 

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