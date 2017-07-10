10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki

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AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. "Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğini etraflıca açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasiyi, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsa Kılıçdaroğlu, sokakla adaletin gelmeyeceğini bilmiyor mu?"  diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti;

KILIÇDAROĞLU PARALEL BİR YAPI MI OLUŞTURUYOR

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi elinden alınmıştır diyen Kılıçdaroğlu miting meydanında oylama yaptı. Kılıçdaroğlu paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor? Halkın polisi diyerek meşru polisin alternatifini oluşturuyor. Sonra 'siyaset bölmemektir' diyor. Bu bölmek değil mi?

HALKI İSYANA TEŞVİK EDİYOR

Sayın Kılıçdaroğlu o halde 2019'daki seçimleri meşru görmemektedir, sandığı ve siyaseti referans göstermemektedir. Halkı isyana teşvik etmektedir. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz'u asıl darbe olarak gösteriyor. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesi gayrimeşru bir şey mi?

BUNUN ADI FAŞİZMDİR

Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi kullanılarak demokrasinin yok edilmesine izin verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde sokak çağrısı meşru değildir. Çünkü insanlık tarihi boyunca sokaktan adalet çıkmadığı için, sandıktan iktidar çıktığı için, sokaktaki kaos parlamentoya evrildiği için bugün parlamentolar vardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu parlamentoya ve siyasete saygılı olmaya davet ediyorum.Bizi dikta olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu 1940'ları örnek veriyor. 1940'ların Almanyası ile Türkiye'yi karşılaştıran Kılıçdaroğlu, 1940 yılında böyle bir yürüyüş yapabilir miydi?Siz sokağa çağırıyorsanız bunun adı faşizmdir.

15 TEMMUZ PROGRAMLARI

15 Temmuz'la ilgili hiçbir tören yapılmasa bile bu aziz millet o gece verdiği mücadeleyi anmak için yine demokrasi nöbeti tuttuğu yerlerde olacak.Yarın tüm Türkiye'de, 81 ilde kabir ziyaretlerinde bulunulacak. Cumhurbaşkanlığımız ana çerçeveyi kamuoyu ile paylaştı Burada acı olan, 15 Temmuz'da darbeyi savuşturmuş ve yaralarını sarmaya çalışan bir Türkiye varken ve siyasi sorumluluk böyle bir durumda devletin yanında durmayı gerektirken, doğal olarak 15 Temmuz'un ve terörle mücadelenin sonuçlarından ortaya çıkmış sonuçları kaşıyarak 15 Temmuz anma törenlerini gölgelemeye çalışmanın neresi makul, anlamaya çalışıyoruz.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI

Bir şeyi tekrar tekrar söylediğiniz zaman o şey gerçek olmaz. 17-25 Aralık'tan sonra bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştır. Paralel Devlet Yapısı olarak devlet tarafından isimlendirilmiştir. 17 Aralık 2013'ten sonra AK Parti kendi temizliğini yapmıştır. Ama CHP hiçbir temizlik yapmamıştır. Kılıçdaroğlu delil yetersizliğinden bahsediyor diyor. Göstermelik mücadele edilmesin diyor. Gerçek darbeciler yargılansın diyor. Gerçek darbeciler yargılanmaktadır. Bunu perdelemeye kalkışmasın Kılıçdaroğlu. Önerimiz iddianameleri dikkatle, özenle okusunlar. Delilleri layıkıyla değerlendirsinler.

DEMİRTAŞ'A SERT CEVAP

Bir siyasetçinin en önemli yanı özgür iradesidir. Kendi özgür iradesini Kandil'e kiralayanlar sayın Cumhurbaşkanımıza laf edecek durumda değildir."

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