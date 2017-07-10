10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 36°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 39°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 100.984 0.90
  • Altın: 140,493 -0.45
  • Dolar: 3,6070 -0.54
  • Euro: 4,1091 -0.54

Altında hızlı satış dönemi

»
Altında hedge fonlarının net uzun pozisyon sayısı, 3 Temmuz`da biten haftada yüzde 51 azaldı.
Altında hızlı satış dönemi
Altında hızlı satış dönemi Altında hızlı satış dönemi Altında hızlı satış dönemi

Para yöneticileri, bir ay önce altına ilişkin yılın en olumlu beklentilerine sahipti; şimdiyse ellerindeki altını oldukça hızlı bir şekilde satıyorlar.

Hedge fonlarının net uzun pozisyonları (yükseliş ve düşüş beklentileri arasındaki fark), yarısından fazla azalarak 2015'ten beri görülen en sert düşüşünü kaydetti.

Altın destekli ETF ürünleri, geçtiğimiz ay nakit çıkışları kaydederken, çoğu emtia fonu daha fazla yatırımcı çekmişti. Dünyanın önce gelen altın ETF'si SPDR Gold Shares'in varlıkları geçtiğimiz hafta Mart'tan beri görülen en düşük seviyesine geriledi.

U.S. Bank Varlık Yönetimi kıdemli yatırım stratejisti Rob Haworth, “altında bir yükseliş senaryosu görmekte zorlanıyorum. Biz Fed'in yoluna devam ettiğini ve faiz artırımlarını sürdürdüğünü düşünüyoruz, ve bence bu altını olumsuz etkiliyor” dedi.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na göre (CFTC) altın vadeli kontraltar ve opsiyon sözleşmelerinde net uzun pozisyonların sayısı, 3 Temmuz'da biten haftada yüzde 51 azalarak 37,776'ya geriledi.

New York Comex'te işlem gören altın vadeli kontratlar, geçtiğimiz hafta yüzde 2.6 düşerek Cuma günü onz başına 1,209.70 dolar oldu. Aralık'tan bu yana en uzun haftalık düşüş serisini kaydeden değerli metal, Pazartesi günkü işlemlerde 1,210.60 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları bu yılın ilk yarısında yüzde 7.9 yükseldi.

ALTININ FİYATI YAKLAŞIK 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Öte yandan altının ons fiyatı, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi  olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde  dengelendi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bilanço küçültmeye  birkaç ay içinde başlayabileceği ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül  toplantısında varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaya (tapering) ilişkin  açıklama yapabileceği beklentisi ile altının ons fiyatındaki gerileme devam  ediyor.

Geçen ay sonunda 1.248 dolar seviyesinden işlem gören altının ons  fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve bu süreçte yüzde 3'e yakın değer  kaybetti. Altının ons fiyatı bugün 1.204,95 dolarla 15 Mart'tan bu yana gördüğü  en düşük seviyeye gerilerken, saat 10.40 itibarıyla 1.207 doların üzerinde  dengelendi.

Altının gram fiyatı geçen hafta dolar/TL'deki sert yükselişin ardından  139,3 - 143,4 lira arasında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, bugüne düşüşle  başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,8 düşüşle 140 liranın hemen altında  işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet  altını da 937 liradan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatında  düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.200 doların destek konumuna geleceğini,   tepki alımlarının yaşanması halinde 1.230 dolar seviyesinin direnç olarak takip  edileceğini belirtti.

Altının gram fiyatının ise cuma günü altının ons fiyatında ve  dolar/TL'de yaşanan düşüşlerin etkisiyle haftayı 140 lira seviyesinden  tamamladığını anımsatan Memiş, "Bugün yurt içi piyasalarda dolar/TL'de düşüşler  devam ederse altının gram fiyatı 140 lira seviyesinin altına sarkabilir. Ancak  avro/dolar paritesindeki düşüşlerden dolayı dolar/TL yükselirse ise altının gram  fiyatı 143 lirayı test edebilir." dedi.

Memiş, teknik olarak bakıldığında bu hafta altının gram fiyatında 138  lira seviyesinin destek, 143 lira seviyesinin ise direnç konumunda olacağını  kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladıMarkafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladıTürkiye'nin e-ticaret devlerinden Markafoni'nin yeni sahibi İngiltere'deki Select Group'un sahibi Cafer Mahiroğlu oldu.
Altında hızlı satış dönemiAltında hızlı satış dönemiAltında hedge fonlarının net uzun pozisyon sayısı, 3 Temmuz`da biten haftada yüzde 51 azaldı.
25 bin memur aranıyor! İşte yapmanız gerekenler25 bin memur aranıyor! İşte yapmanız gerekenlerKamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir.
Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladıCumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladıCumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi'nde nükleer enerji hakkında çok kritik bir açıklama yaptı.
340 milyar dolarımız var, krizden etkilenmiyoruz!340 milyar dolarımız var, krizden etkilenmiyoruz!Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Saoud al-Thani abluka karşısında hazırlıklı olduklarını ve 340 milyar dolarlık varlıklarının bulunduğunu belirtti.
Başbakan Yıldırım'dan flaş Kıbrıs çıkışı!Başbakan Yıldırım'dan flaş Kıbrıs çıkışı!Başbakan Binali Yıldırım, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde konuştu.
  • Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:12
  • Sanayi üretim endeksi açıklandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:49
  • 14 bin lira maaşla personel alacaklar!10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
  • 'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:27
  • Sistem değişiyor! İndirim geliyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:59
  • Albayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:57
  • Türk devinin yarısını satın aldılar10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:56
  • Katar krizi sonrası kritik Türkiye-İran gelişmesi10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:45
  • Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:30
  • Erdoğan'dan yeni Katar hamlesi10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri