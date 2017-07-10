10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladı

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Türkiye'nin e-ticaret devlerinden Markafoni'nin yeni sahibi İngiltere'deki Select Group'un sahibi Cafer Mahiroğlu oldu.
Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladı
Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladı Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladı Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladı

Türk işadamı, 2011 yılında Güney Afrikalı Naspers tarafından 270 milyon dolara satın alınan ancak geçtiğimiz aylarda kapanan Markafoni'yi 15 milyon dolara satın aldı. Mahiroğlu, marka için önümüzdeki üç yıl içinde de 15 milyon dolar yatırım yapacak.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahiroğlu, 1.5 yıldan bu yana Markafoni'yi takip ettiklerini ve sonunda 5 gün süren bir görüşme trafiğinin ardından satın aldıklarını söyledi. Markanın bilinirliğinin çok güçlü olduğunu ve bunun en büyük avantajları olduğunu belirten Mahiroğlu, Cuma günü itibariyle sitenin tekrar aktif olacağını söyledi. Mahiroğlu, önümüzdeki yıldan itibaren de Markafoni'yi Avrupa'ya açacaklarını kaydetti.

e-ticaret'te en önemli unsurun bilinirlik olduğunun altını çizen Mahiroğlu, şöyle konuştu:

"e-ticaret'te firmaların çoğu zarar ediyor. Önümüzdeki yıllarda da çok sayıda firmanın kaybolacağını düşünüyorum. Ancak Markafoni tüketicilerin kafasına kazınmış bir marka. Bu paha biçilemez bir özellik.

Benim bir Türk işadamı olarak Türkiye'ye karşı sorumluluğum var, vefa borcum var. Bu yatırımı dünyanın her yerinde de yapabilirdim ama Türkiye'yi ve burada var olmayı tercih ettim. Türkiye'nin geleceğine güveniyorum"

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"TASARIMINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Markafoni'yi 15 milyon dolara aldıklarını ve önümüzdeki 3 yılda da 15 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını anlatan Mahiroğlu, "Sitenin altyapısında ve tasarımında bazı düzenlemeler yapıyoruz. Ayrıca eskisinden farklı olarak tüm ürünleri önce kendi depomuza alacağız, burada kalite kontrolünü yaptıktan sonra müşterilere sevk edeceğiz. Ürünler farklı günlerde ulaşmayacak, tüm siparişler tek bir paket halinde gidecek. Ertesi gün teslimat seçeneğini de ekleyeceğiz.

Sitedeki karmaşıklığı da kaldırıyoruz. Daha basit bir tasarım olacak ve eskisi kadar fazla kampanya çıkmayacak. Sitedeki koleksiyonları eskiye göre daha hızlı değiştireceğiz. Ayrıca kendi markamızı da satacağız." diye konuştu.

Halen firma bünyesinde 30 kişinin çalıştığını ancak bu rakamı bir yıl içinde 300-400 kişiye ulaştıracaklarını anlatan Mahiroğlu, "Batık markaları alıp yeniden hayat vermek benim en iyi yaptığım iş. İngiltere'de de Select'i batık halde alıp şu anda 250 mağaza ile üç ülkede faaliyet gösteren bir zincir haline dönüştürdük. Aynı büyüme Markafoni'de de yaşanacak, buna adım gibi eminim." dedi.

"YOK OLMASINA GÖZ YUMAMAZDIK"

Dün itibariyle sitenin ilk kurucusu Sina Afra'yı da aradığını ve ona Türkiye'de böyle bir marka yarattığı için teşekkür ettiğini kaydeden Mahiroğlu, "Kendisinden helallik istedim. Bunlar bizim için önemli şeyler. Türkiye'den çıkmış büyük bir markanın yok olmasına göz yumamazdık" dedi.

Mahiroğlu Türkiye'de de Keşan ve Büyükçekmece'deki iki tekstil fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. ağırlıklı olarak ihracata çalışan bu fabrikalarda bin kişiye yakın istihdam sağlanıyor. Mahiroğlu'nun dünya genelindeki operasyonlarında sağladığı toplam istihdam ise 7 bin kişiye ulaşıyor.

HABERTÜRK

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