Meclis Başkanı istedi! Bir dönemin sonu...

AK Parti ile MHP’nin hazırladığı 18 maddelikTBMM İçtüzüğü'nde köklü değişiklikler yer alıyor.
Teklife göre, Meclis’te milletvekillerinin, ‘Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamları’na geçici çıkarma cezası verilecek ve maaşlarının üçte ikisine (bugünkü miktarla 12 bin lira) el konulacak.
Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak” da geçici ihraç cezasının gerekçesi olacak.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın isteğiyle kıyafet maddesi değiştiriliyor. Başkanlık kürsüsünde başkan ve vekillerin ‘koyu renk elbise’ giymesi yeterli olacak.