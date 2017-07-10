10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 39°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 101.097 1.01
  • Altın: 140,960 -0.12
  • Dolar: 3,6123 -0.40
  • Euro: 4,1144 -0.41

S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu!

»
Katar'ın geçtiğimiz günlerde LNG üretimini dünya rekoru olan 100 milyon tona çıkaracağını açıklaması üzerine, Suudi Arabistan'ı enerji pazarını kaptırma telaşı sardı.
S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu!
S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu! S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu! S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu!

Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 'Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını arttırarak günlük 23 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacağız' dedi.

Suudi Arabistan ve Birlişik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere, bazı Arap ülkelerinin uyguladıkları ambargoya karşı harekete geçen geçen Katar, LNG üretimini önümüzdeki 5-7 yılda yaklaşık yüzde 30 arttırarak yıllık bazda dünya rekoru olan 100 milyon ulaşacaklarını açıklamıştı. Kuzey sahadaki çalışmalar için yatırım yapmaya başlayan Katar, hedefini gerçekleştirdiği takdirde önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı olacak. Uzamanlar Katar'ın hamlesini bir boyun eğmeme ve 'küresel ölçekte etkili olacak 'gaz' kartını oynama' olarak değerlendiriyor.
 
Petrolün ana gelir kaynağı olduğu ablukacı ülkelerden Suudi Arabistan'dan, Katar'ın bu kararına karşı yeni bir hamle geldi. Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada önümüzdeki yıllarda doğalgazın payını arttırarak günlük 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacaklarını açıkladı.

ASYA PAZARI İÇİN CAZİP OLAN 'GAZ'
 
LNG'nin, petrolden daha temiz bir yakıt olarak kabul edilmesi, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi büyük ekonomilerin kirliliği azaltmak için gaza olan talebini her geçen gün artırıyor. Doğalgaz kaynakları zengin olan Katar'ın, 'Gayrı Safi Yurt içi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 50'sini, ihracat gelirlerinin yüzde 85'ini petrolden elde eden Suudi Arabistan'a karşı pazar yarışında avantajlı konuma getiriyor.
 
Katar'ın açıkladığı enerji planının üzerinden henüz bir hafta geçmişken, Suudi Arabistan'dan gelen doğalgaz açıklaması mücadelenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini gösteriyor. Suudi Arabistan enerji şrketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, ''Daha önce deneyimlediğimiz tüm süreçlerden daha karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Yakın zamanda ortaya çıkabilecek herhangi bir alternatif temiz enerji kaynağının tek başına tüm enerji ihtiyacını karşılayabileceğini düşünmüyorum." diyerek petrolün önemini asla yitirmeyeceğini vurguladı. Ancak Nasser'in, ''Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını arttırarak günlük 23 milyar cubic feet (651 milyon metreküp) seviyesine ulaşacağız. Yeşil enerjiye önem vermeliyiz.'' şeklindeki ifadesi, Suudi Arabistan'ın Asya pazarını Katar'a kaptırmamak için doğalgaz çalışmalarına başladığını gösteriyor.

STAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu!S. Arabistan'dan yeni Katar hamlesi! Kral tutuştu!Katar'ın geçtiğimiz günlerde LNG üretimini dünya rekoru olan 100 milyon tona çıkaracağını açıklaması üzerine, Suudi Arabistan'ı enerji pazarını kaptırma telaşı sardı.
Markafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladıMarkafoni'yi kaç liraya aldığını açıkladıTürkiye'nin e-ticaret devlerinden Markafoni'nin yeni sahibi İngiltere'deki Select Group'un sahibi Cafer Mahiroğlu oldu.
Altında hızlı satış dönemiAltında hızlı satış dönemiAltında hedge fonlarının net uzun pozisyon sayısı, 3 Temmuz`da biten haftada yüzde 51 azaldı.
25 bin memur aranıyor! İşte yapmanız gerekenler25 bin memur aranıyor! İşte yapmanız gerekenlerKamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir.
Cumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladıCumhurbaşkanı ilk kez açıkladı! Çalışmalar başladıCumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Petrol Kongresi'nde nükleer enerji hakkında çok kritik bir açıklama yaptı.
340 milyar dolarımız var, krizden etkilenmiyoruz!340 milyar dolarımız var, krizden etkilenmiyoruz!Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Saoud al-Thani abluka karşısında hazırlıklı olduklarını ve 340 milyar dolarlık varlıklarının bulunduğunu belirtti.
  • Başbakan Yıldırım'dan flaş Kıbrıs çıkışı!10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15
  • Bakan Albayrak: Türkiye için bir onurdur10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:12
  • Sanayi üretim endeksi açıklandı10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:49
  • 14 bin lira maaşla personel alacaklar!10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
  • 'Cep' için cepten 12,1 milyar lira ödedik10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:27
  • Sistem değişiyor! İndirim geliyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:59
  • Albayrak: İlki tamam ikincisi de hayata geçiyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:57
  • Türk devinin yarısını satın aldılar10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:56
  • Katar krizi sonrası kritik Türkiye-İran gelişmesi10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:45
  • Harcadıkları paranın yüzde 30'unu geri alacaklar10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri