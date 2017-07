Silah sanayinde dev satın alma!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Yavaşçalar Av SporMalzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin Sarsılmaz Mühimmat Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

TAV İÇİN DE ONAY ÇIKTI

Rekabet Kurulu, TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Akfen Holding AŞ elinde bulunan belli orandaki hissesinin, Tank ÖWA Alpha GmbH unvanlı iştiraki aracılığıyla Aeroports de Paris SA tarafından devralınması işlemine onay verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin Sarsılmaz Mühimmat Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.



Kurul, IDG Capital Partners'a ait olan LEDVANCE GmbH hisselerinin MLS Co. Ltd. tarafından devralınmasıyla Cummins Inc, Eaton Corporation plc. ve bunların bağlı şirketleri tarafından Eaton Cummins Automated Transmission Technologies LLC ve Eaton Cummins Automated Transmission Technologies GmbH adında iki ortak girişim kurulması işlemlerine izin verdi.



TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Akfen Holding AŞ elinde bulunan belli orandaki hissesinin, Tank ÖWA Alpha GmbH unvanlı iştiraki aracılığıyla Aeroports de Paris SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.Kurul, Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Ticaret AŞ tarafından sunulacak KA-PE-AN hizmetinin, ilgili kanunda aranan koşulları taşıması sebebiyle söz konusu uygulamaya, 3 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.



Öte yandan Kurulca, Johnson&Johnson Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin bayileriyle imzalayacağı "Münhasır Olmayan Bayilik Sözleşmesi"nin ilgili maddesindeki rekabet etmeme yükümlülüğünün yalnızca bayiyi ve bunu kontrol eden kişileri bağlaması ve rakip ürünlerle sınırlı tutulması şartıyla anılan sözleşmeye bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.