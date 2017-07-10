430 kişilik genç ekip kolları sıvadı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve SporMüdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan DeneYap TeknolojiAtölyeleri'nde eğitimler başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Teknoloji Üreten Bir Türkiye" sloganıyla ilköğretim 4, 5, 6 ve 8'inci sınıflar ile lise hazırlık ve 9'uncu sınıflara yönelik oluşturulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilki Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde açıldı.

Vakfın Teknoloji Takımları Programı'na seçilen 430 öğrenciye 3 yıllık ücretsiz eğitim sürecinin ilk 18 ayında "robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", "kendi İHA'nı tasarla", "matematik ve fizik", "siber güvenlik" konularında eğitimler verilecek.

Programın ikinci 18 ayında ise bu eğitimlerle eş zamanlı oluşturulacak proje takımları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ekipman, altyapı, teknik danışmanlık ve seyahat desteklerinden yararlanarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak.

"BU ÇALIŞMALAR UZAYA, HATTA DAHA ÖTESİNE TAŞINACAKTIR"

DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk dersini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar verdi.

Milli teknolojinin önemine vurgu yapan Bayraktar, teknolojideki kırılım noktasını yakalamak açısından Türkiye'nin insansız hava araçlarında yakaladığı "dünyanın en iyisi olma" başarısının bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Teknoloji yolculuğuna milli ve özgün olması hedefiyle, ahlaki değerleri önemseyerek ve dünyanın en iyisini yapabilme iddiasıyla çıkılması gerektiğini belirten Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesinin ülkemizin güçlü geleceğinde önemli yeri olacak. Havacılık alanında biz bir noktaya kadar getirdik. Bu bir bayrak yarışı. Burada alınacak eğitimlerle ve özveriyle bu çalışmalar inşallah uzaya ve hatta daha ötesine götürülecektir." diye konuştu.