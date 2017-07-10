10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
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Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap! Sana laf düşmez!

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İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs zirvesinde perde arkasında yaşananlar parça parça ortaya çıkıyor.
Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap! Sana laf düşmez!
Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap! Sana laf düşmez! Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap! Sana laf düşmez! Bakan Çavuşoğlu'ndan tokat gibi cevap! Sana laf düşmez!

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın İngiltere’yi ‘Brexit müzakereleri’ ile tehdit etmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de ‘FETÖ darbesi’ tartışması yaşadığı ileri sürüldü.

Yunan haber sitesi Real’e göre, pazarlıkların son gecesi Cuma sabaha karşı Çavuşoğlu ile Kocyas arasında şu gergin diyalog yaşandı:

*Kocyas:  3 nedenle anlaşmamız mümkün değil. Bir; Yunan hükümeti Kıbrıs’ta tekrar tanklarınızı kullanmanıza izin verecek bir anlaşmayı imzalamayacak. Yunan Başbakanı Çipras’ın imzalayacağı bir anlaşma ile Kıbrıs’a giremeyeceksiniz. İki; sizde, Türkiye’de darbe yapan bir ordu ile ilgilenmen çelişkili. Üç; komutanlarını darbeye karıştığı için tutuklayan bir orduya güvenemeyiz.

*Çavuşoğlu: Bizim içişlerimize karışmayacaksın. Sana laf düşmez...

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