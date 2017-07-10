10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:34Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:33
    • 27°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 101.097 1.01
  • Altın: 140,889 -0.17
  • Dolar: 3,6113 -0.42
  • Euro: 4,1146 -0.41

Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti!

»
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını resmen ilan etti.
Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti!
Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti! Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti! Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti!

İbadi, devlet televizyonunda yayımlanan "zafer" konuşmasında, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum. Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin (DEAŞ) çöktüğünü Musul'dan ilan ediyorum." dedi.

Irak güvenlik güçleri ve halkını kutlayan İbadi, DEAŞ'a karşı mücadelede destek veren ülkelere de teşekkür etti. Irak Başbakanı şunları kaydetti:

"Büyük zaferi, kahraman güvenlik güçleri, yaralı ve şehitler gerçekleştirdi. Zaferimiz vahşilik ve terörizme karşı gerçekleşti. Dini merci Ali Sistani ve tüm güvenlik güçlerini kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Bu zafer Iraklıların planı ve çabasıyla gerçekleşti. Iraklılar bundan gurur duymalı. Terörle mücadelemizde eğitim, lojistik ve hava saldırısında destek veren tüm ülkelere de teşekkür ediyoruz. Irak bugün önceki dönemlere göre daha homojendir. Önümüzde istikrarın sağlanması, altyapının yeniden imarı ve DEAŞ hücrelerini imha etmek var. DEAŞ'la mücadelemizde birleştiğimiz gibi bu konuda da birleşmemiz lazım."

İBADİ BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİ

İbadi, konuşmasının sonunda Irak bayrağını yanındaki komutanın elinden alarak göndere çekerken "Yaşasın Irak" sloganı attı.

pmds8_1499709702_9047.jpg

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katar açıkladı: 1 milyon dolar dağıttıkKatar açıkladı: 1 milyon dolar dağıttıkKatar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, "Onurlu konut" projesi kapsamında 130 aileye toplam 1 milyon dolar yardımda bulundu
Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti!Irak Başbakanı İbadi beklenen haberi ilan etti!Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını resmen ilan etti.
Suudi Arabistan'dan yeni Katar hamlesiSuudi Arabistan'dan yeni Katar hamlesiSuudi Arabistan, Katar'a yönelik önlemlerin, Doha yönetiminin bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi için alındığını belirtti.
Pakistan Hindistan'ı vurdu!Pakistan Hindistan'ı vurdu!Pakistan ordusunun, Hindistan ile Pakistan arasındaki fiili sınır olan Keşmir'de, Kontrol Hattı'ndaki misilleme ateşinde 4 Hint askerinin öldürüldüğü belirtildi.
Almanlardan ikiyüzlü yaklaşım! Danke polizeiAlmanlardan ikiyüzlü yaklaşım! Danke polizeiTürkiye'deki gezi olaylarını ruhanileştiren Alman medyası, G20 protestocularına terörist gözüyle baktı.
Trump verdiği sözde 2 gün durabildi! Çark ettiTrump verdiği sözde 2 gün durabildi! Çark ettiG20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak siber güvenlik birimi konusunda anlaşan Trump, daha sonra bu fikrinden vazgeçti.
  • "Putin, NATO hava sahasına girmemek için..."10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:45
  • Trump'a yeni Rusya suçlaması10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:40
  • Avusturya'dan skandal Türkiye kararı10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
  • Arap Birliği'ni sarsan ölüm10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:15
  • Rex Tillerson'dan 15 Temmuz mesajı10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:48
  • Dünya bu açıklamayı konuşuyor! Nükleer savaş çıkabilir10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:45
  • Flaş iddia! ABD PKK'yı vurdu: 40 terörist öldü10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:38
  • Dev zirvenin ardından flaş Suriye açıklaması!10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:24
  • Irak Başbakanı İbadi zafer ilan etti09 Temmuz 2017 Pazar 23:50
  • Yetkililerden kritik açıklamalar! 'Farkları yok'09 Temmuz 2017 Pazar 17:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri