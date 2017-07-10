11 Temmuz 2017 Salı16 Şevval 1438
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Şehit eşinin acısına dayanamadı! 3 ay sonra vefat etti

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Şehit eşinin acısına dayanamadı! 3 ay sonra vefat etti
Tunceli'deki helikopter kazasında şehit düşen polis memuru Ekrem Dereli'nin parkinson hastası olan eşi Rebia Dereli yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.
Şehit eşinin acısına dayanamadı! 3 ay sonra vefat etti Şehit eşinin acısına dayanamadı! 3 ay sonra vefat etti Şehit eşinin acısına dayanamadı! 3 ay sonra vefat etti

Polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli, Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde 3 ay önce skorsky tipi helikopterin düşmesi sonucunda şehit olmuş, memleketi olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesine defnedilmişti.

ŞEHİT EŞİNİN ÜZÜNTÜSÜNE DAYANAMADI

Sağlık sorunları olduğu bilinen ve şehit eşinin üzüntüsü ile yaşayan Rebia Dereli ise dün vefat etti.

20 Nisan'da hasta haliyle eşini son yolculuğuna uğurlayan ve bu acıya daha fazla dayanamayan Rebia Dereli'nin, 81 gün sonra bugün, Değirmenli Köyü'nde eşinin yanında toprağa verileceği bildirildi.

Dereli çiftinin çocukları 19 yaşındaki Betül Dereli ve 17 yaşındaki Enes Dereli ay içinde anne ve babalarını kaybetmenin acısını yaşadı.

PÜLÜMÜR'DE ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit olmuştu.

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