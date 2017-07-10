11 Temmuz 2017 Salı16 Şevval 1438
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Acı haber Bursa'ya ulaştı

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Çukurca'da Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda şehit düşen Uzman Onbaşı Harun Arvas'ın Bursa'daki baba evine acı haber ulaştı.
Acı haber Bursa'ya ulaştı
Acı haber Bursa'ya ulaştı Acı haber Bursa'ya ulaştı Acı haber Bursa'ya ulaştı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Harun Arvas'ın Bursa'daki baba evine acı haber ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Harun Arvas'ın acı haberi Bursa'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

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Merkez Yıldırım İlçesi Mollaarap Mahallesi'nde oturan Uzman Onbaşı Harun Arvas'ın asıl görev yerinin Diyarbakır'ın Lice İlçesi olduğu, geçici görevle Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne gittiği öğrenildi. Aslen Vanlı olan şehidin babası Abdurrahman Arvas, haberin duyulmasının ardından oturduğu sitede taziyeleri kabul ederken, Harun Arvas'ın yedi çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı Arvas'ın cenazesinin yarın ikindide Bursa'da defnedilmesi bekleniyor.

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