11 Temmuz 2017 Salı16 Şevval 1438
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Öğretmen adaylarının 16 Temmuz isyanı

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Öğretmen olmak isteyen adaylar için bu haftasonu kritik gün. 2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) bu haftasonu 16 Temmuz'da yapılacak.
Öğretmen adaylarının 16 Temmuz isyanı
Öğretmen adaylarının 16 Temmuz isyanı Öğretmen adaylarının 16 Temmuz isyanı Öğretmen adaylarının 16 Temmuz isyanı

ÖSYM bu hafta sonu, 16 Temmuz'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için sınav düzenleyecek. Ancak sınava girecek yüz binlerce öğretmen adayı, 15 Temmuz gecesi yapılacak demokrasi nöbetine katılamayacağı için isyan etti.

ÖSYM'nin sınav için belirlediği tarih, bir yıl önce yaşadığımız hain darbe girişiminin de yıldönümüne denk geliyor.

Ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yarından başlamak üzere 5 günlük bir anma programı düzenlenecek.

Anma törenleri, 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsünde yapılacak yürüyüş ve sabaha kadar tutulacak demokrasi nöbeti ile son bulacak. Nöbete  Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARI NÖBETE KATILAMAYACAK

Öğretmen adaylarını isyan ettiren de, sınavın demokrasi nöbeti ve anma törenlerinin sabahına denk getirilmesi.

Nöbete katılan adaylar muhtemelen sınava giremeyecek veya uykusuz girecek; sınava girmek isteyenler ise o geceki anma programından ve demokrasi nöbetinden feragat edecek.

ÖSYM'nin sitesinde sınavla ilgili şu duyuru yapıldı:

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak olup adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini,T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:30'dan itibaren edineceklerdir.

2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde saat: 10.00'da uygulanacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

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