11 Temmuz 2017 Salı16 Şevval 1438
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15 Temmuz programı belli oldu

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TBMM'de düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşacak.
15 Temmuz programı belli oldu
15 Temmuz programı belli oldu 15 Temmuz programı belli oldu 15 Temmuz programı belli oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesi, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik ile anılacak. Anma törenleri kapsamında etkinlikler 11 Temmuz’da başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla yapılacak olan anma törenlerine bütün vatandaşlar davet edilirken, bu etkinlik programı dışında, STK’lar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

  11-16 Temmuz haftası taslak programı ise şöyle olacak:

  "11 TEMMUZ SALI
  15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret
  Öğle namazını müteakip 81 ilde ulu camiler ve selatin camilerinde mevlid-i şerif okunması ve yemek verilmesi
  15 Temmuz konulu fotoğraf sergilerinin açılması
  15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenmesi, basın bültenleri yayınlanması ve yabancı kamuoyunun bilgilendirilmesi
  Hafta boyunca ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajların yayınlanması

  12 TEMMUZ ÇARŞAMBA
  SETA Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan 15 Temmuz Sempozyumu (Haliç Kongre Merkezi)
  Ankara’da düzenlenecek olan TOBB Uluslararası İş Dünyası Toplantısı
  15 Temmuz Milli İrade Zaferi’nin Analizi kitabının tanıtım toplantısı (AK Parti Genel Merkezi)
  15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi (AK Parti Genel Merkezi)

  13 TEMMUZ PERŞEMBE
  Şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Anma Programı

  14 TEMMUZ CUMA
  81 ilde okunan hatm-i şeriflerin duasının Millet Camii’nde yapılması
  Ankara’da düzenlenecek olan 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli
  Şehit yakınları ve gazilerimizle 81 ilde akşam yemeği

  15 ve 16 TEMMUZ
  ANKARA
  13.00 - Meclis Özel Oturum
  15.00 - Ankara’da uluslararası basın mensupları ile buluşma

  İSTANBUL
  18.30 - Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)
  20.00 - Milli Birlik Yürüyüşü’nün tören alanına varışı
  20.35 - Mehteran Takımı
  21.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri
  21.30 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti / Dua
  22.05 - 15 Temmuz Belgeseli
  22.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları
  23.15 - 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması
  23.30 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Şehitler Makamı'nın açılışı
  23.45 - Video Mapping uygulaması - AKM
  00.13 - Tüm Türkiye’de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması

  16 TEMMUZ
  ANKARA
  00.13 - Tüm Türkiye’de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması
  (Kızılay Meydanı - TBMM)
  01.00 - TBMM tören alanına geliş
  02.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması
  02.05 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti - Dua
  02.32 - Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)
  03.10 - 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi
  03.15 - Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı
  04.50 - Millet Camii’nde Sabah namazının kılınması
  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı
  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitapları
  Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00’te sona erecek.”

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