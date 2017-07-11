11 Temmuz 2017 Salı16 Şevval 1438
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BBP'den '15 Temmuz' kararı

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BBP tüm örgütleriyle, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklere en üst düzeyde katılım sağlayacak.
BBP'den '15 Temmuz' kararı
BBP'den '15 Temmuz' kararı BBP'den '15 Temmuz' kararı BBP'den '15 Temmuz' kararı

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, 15 Temmuz'un birinci yılına atıfta bulunuldu.

Türk milletinin 249 şehit ve binlerce gaziye rağmen darbe girişimine izin vermediği hatırlatılan bildirgede, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar, şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın 'Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam' sözünü kendisine şiar edinmiş hareketimiz ve kadrolarımız bugüne kadar darbelerin her türlüsüne karşı durmuş ve kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın yine karşı durmaya devam edecektir"değerlendirmesi yapıldı.

15 Temmuz şehitlerine rahmet dilenen bildirgede, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesi ile yapılacak olan demokrasi nöbetleri başta olmak üzere tüm etkinliklere genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatları, gençlik ve kadın kolları olarak en üst düzeyde katılım sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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