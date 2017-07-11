11 Temmuz 2017 Salı16 Şevval 1438
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TRT Genel Müdürü Eren'den ilk açıklama

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TRT Genel Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Eren, sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını yaptı.
TRT Genel Müdürü Eren'den ilk açıklama
TRT Genel Müdürü Eren'den ilk açıklama TRT Genel Müdürü Eren'den ilk açıklama TRT Genel Müdürü Eren'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile TRT Genel Müdürü makamına atanan İbrahim Eren, kişisel  twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Eren, "4 yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet ettiğim TRT’ye bugün itibariyle Genel Müdür olarak atanmış bulunuyorum. Şahsıma layık görülen TRT Genel Müdürlüğü görevini hakkıyla ifa etmek için var gücümüzle çalışacağız. TRT, bu dönemde milli kültürümüzü temel alan, kapsayıcı yapım ve yayınlarıyla Türkiye'de ve Dünyada etkin olma hedefini sürdürecektir. TRT’deki yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve TRT ailesi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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