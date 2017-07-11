Anastasiadis: İşi Türkiye bozdu

Rum lider Anastasiadis, Ankara'nın tavrının 10 gün devam eden ancak sonuç alınamayan görüşmeleri tıkadığını öne sürdü.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında yürütülen ancak sonuçsuz kalan Kıbrıs barış görüşmelerinin başarısız olmasına Türkiye'nin müzakerelerdeki tavrının yol açtığını savundu.

"TÜRKİYE ADA'DA ASKER TUTMAKTA ISRARCI"

Anastasiadis, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin müzakerelerde Ada'da asker tutmaya devam etme konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

"ANKARA ASKERİ MÜDAHALE HAKKINI SAKLI TUTMAK İSTİYOR"

Rum lider, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak adına askeri müdahale hakkını da saklı tutmayı talep ettiğini ifade etti.

Anastasiadis, Ankara'nın bu tavrının 10 gün devam eden ancak sonuç alınamayan görüşmeleri tıkadığını öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğündeki Ankara heyetinin görüşmeleri önce oyaladığını ardından da çıkmaz sokağa soktuğunu öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bakan Kotzias'ın uzlaşmaz ve yapıcılıktan uzak yaklaşımı, Konferans boyunca Kıbrıs Rum ve Yunanistan taraflarınca ortaya konulmuştur. Konferans, iyi niyetin ve siyasi iradenin yoksunluğunda çözüme varılmasının mümkün olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir" demişti.