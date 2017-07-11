Fikret Hakan kimdir, ne iş yapıyordu, neden vefat etti, memleketi neresiydi, kaç yaşındaydı? İşte Fikret Hakan ile ilgili merak edilenler..

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşte Fikret Hakan'la ilgili aradığınız bilgiler..



Bumin Gaffar Çıtanak ya da sahne adıyla Fikret Hakan 23 Nisan 1934 yılında Balıkesir'de doğdu. Türk oyuncu 1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı oyunla 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya geçti. 163 film ve dizide oynadı, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla büyük bir üne kavuştu.

Türk Sinemasının en verimli çağını yaşadığı 70'li yılların başında, yurtdışından gelen cazip tekliflere rağmen Fikret Hakan Türkiye'de kalmayı tercih etti.

Fikret Hakan 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak eğitim vermektedir.

2009 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı'ndan fahri doktor unvanı almıştır.