11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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FETÖ'nün teknik ordusuna operasyon

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FETÖ'nün teknik ordusuna operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde 105 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı.
FETÖ'nün teknik ordusuna operasyon FETÖ'nün teknik ordusuna operasyon FETÖ'nün teknik ordusuna operasyon

 Örgütün Bylock kullanıcısı olup darbe anında darbecilere teknik destek sağlaması muhtemel olan büyük teknoloji şirketlerinde görevli mensupları hakkında gözaltı kararı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 'Teknik ordusuna' yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 105 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı.

TÜBİTAK ve Sürat Bilişim'in de aralarında bulunduğu teknoloji ağırlıklı kurumlarda çalışıp herhangi bir darbe girişiminde darbecilere teknik destek sağlayabilecekleri değerlendirilen Bylock kullanıcısı şüphelilerin adlerinde savcılık kararıyla gözaltı, hakimlik kararıyla da arama işlemi uygulandı.

Sabah saatlerinde adreslere giren İstanbul polisi, Şüphelileri gözaltına alırken adreslerinde ise arama yaptı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

SABAH

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