Hollanda'dan Türklere akılalmaz uygulama!

Türkiye'ye dönük hasmane tutumuyla dikkatleri üzerine çeken Hollanda yönetimi, yarattığı siyasi krizlerin yanı sıra şimdi de gurbetçi Türkler'in hakkını gasp etmeye başladı.



Sosyal destek verdiği Türk gurbetçilerin Türkiye'deki mal varlıklarını illegal bir şekilde araştırmaya başlayan Hollanda Hükümeti, üzerinde tapu bulunan Türkler'in sosyal destek ya da işsizlik parasını kesmeye başladı.



UYGULAMALAR YASADIŞI



Hollanda Denk Partisi'nin danışmanı Ziya Develi, Hollanda Başkonsolosluğu'nun, gurbetçilerin T.C. kimlik bilgilerini baskıyla alarak bu veri üzerinden Türkiye'de tapu araştırmaları yaptığını söyledi. Develi, "Eğer Türkler'in ev ya da arazisi varsa 900 euroya kadar varan desteği kesip, geriye dönük ödenen parayı da faiziyle istiyor. Şu anda sadece Hollanda'da yapılan bu haksız uygulama Belçika, Almanya gibi AB ülkelerini de harekete geçirebilir" diye konuştu. Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Ejder Köse de, yapılan işlemlerin yasadışı olduğunu, Hollandalı kamu kurumlarının böyle bir araştırmaya giremeyeceğini söyledi. Köse "Hollandalı makamların TC kimlik numaralarını isteme hakkı olmadığı gibi vatandaşlarımızın da verme zorunluluğu yok" dedi.

ÖZEL HAYAT İHLAL EDİLİYOR



Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Türkleri 'riskli grup olarak' tanımladığını belirten Köse, Hollanda'nın Türkiye'deki Çalışma Ataşeliği tarafından görevlendirilen memur ya da hukuk bürolarının gurbetçilerin banka hesaplarına kadar araştırmalar yaptığını belirtti. Köse, "Söz konusu araştırmalar, özel hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. Bu çalışma uluslararası anlaşmalara aykırı olarak etnik temele dayanan bir ayrımcılık faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINI ARAŞTIRIYOR



Avukat Ali Durmuş da Rotterdam, Amsterdam gibi büyükşehir belediyelerinde farklı etnik kökende, 50 yaşın üzerindeki kişiler hakkında tarama yaptığını söyledi. Durmuş, "Kişinin 28 günden fazla Hollanda dışında kaldığı tespit edilirse hakkında ülkelerine suç duyurusunda bulunup, mal varlığının araştırılmasını talep ediyorlar. Türk makamlar, talebi uluslararası anlaşmalara aykırı olması nedeniyle reddediyor" dedi.

Kendilerine ulaşan şikâyet sayısında son dönemde büyük artış olduğunu belirten Ejder Köse, Türk makamlarının da vatandaşların kişisel bilgilerini kolaylıkla paylaşmaması gerektiğine dikkat çekti.

SABAH