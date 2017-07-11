Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt, "15 Temmuz'u anma etkinlikleri resmi logosu budur. Twiter hesaplarınızın profillerini bu logo ile güncelleyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.
11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu
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