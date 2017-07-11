11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu

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15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini anma etkinliklerinin resmi logosu belli oldu.
15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu 15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu 15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Genel Koordinatörü Orhan Karakurt, "15 Temmuz'u anma etkinlikleri resmi logosu budur. Twiter hesaplarınızın profillerini bu logo ile güncelleyebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

15_temmuzun_resmi_logosu_belli_oldu_1499734615_112.jpg

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