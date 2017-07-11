11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Belge isteyen Demirtaş'a cevap!

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Belge isteyen Demirtaş'a cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş’a ‘terörist’ yakıştırması yaptı. Demirtaş ise ‘delil’ istedi. Ancak 6 Ekim 2014’te HDP tarafından halk Kobani için sokağa çağrılmıştı.
Belge isteyen Demirtaş'a cevap! Belge isteyen Demirtaş'a cevap! Belge isteyen Demirtaş'a cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "terör" suçundan cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yaptığı "terörist" nitelemesine, Demirtaş'tan yazılı cevap geldi. Demirtaş, "6-7 Ekim Kobani olaylarında, halkı sokağı yakıp, yıkmaya çağırdığıma dair tek bir delil bulamadılar. Böyle bir delil varsa savcılara teslim edin" diyerek kendisini aklama gayretine girdi. 

‘HALKIMIZA ACİL ÇAĞRI’ 

Demirtaş'ın "yok" dediği o delile ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına da konu olan ve  6-7 Ekim olaylarında teröristlerce katledilen Yasin Börü davasının gerekçeli kararına da giren MYK açıklaması "Halklarımıza Acil Çağrı" başlığıyla duyuruldu. Açıklamanın, MYK adına yapıldığının altı özellikle çizildi. Kamuoyu ile paylaşılan metinde "Kobane'deki durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere, halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

SOKAK ÇAĞRISININ SLOGANIYDI... 

Bundan sonra her yer Kobani!   

MYK sonrası yapılan daha geniş kapsamlı geniş açıklamada da “7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün uluslararası kurumlar, demokratik kitle örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri, demokratik güçler Kobani'de yaşanan vahşete karşı harekete geçmelidir. Bundan böyle her yer Kobani'dir. Kobani'deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz” denildi. 

22 EYLÜL'DE ABD'DE NE YAPMIŞTI? 

Washington ziyareti dikkat çekmişti   

Demirtaş'ın başkanlığındaki 6 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen MYK toplantısı ve yapılan açıklamanın zamanlaması da bir çok soruyu beraberinde getirdi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş 22 Eylül 2014 tarihinde Washington’a gitmiş ve 1 Ekim'e kadar süren bir dizi temasta bulunmuştu. O tarihte medyada yer alan haberlerde, Demirtaş kapalı kapılar ardında ABD Dışİşleri ve Hükümet temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği vurgulanmıştı.

AKŞAM

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