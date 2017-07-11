11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Türkiye ÖSO'dan 17 bin kişilik güç hazırladı

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Türkiye ÖSO'dan 17 bin kişilik güç hazırladı
Türkiye’ye karşı Mümbiç’te oynanan oyunun aynısı Afrin’de sahneleniyor. PKK’nın Mümbiç’i boşaltacağı sözünü yerine getirmeyen ABD, şimdi de Afrin’e müdahaleyi engelliyor.
Türkiye ÖSO'dan 17 bin kişilik güç hazırladı Türkiye ÖSO'dan 17 bin kişilik güç hazırladı Türkiye ÖSO'dan 17 bin kişilik güç hazırladı

Halep’in en büyük ilçelerinden Afrin, 2012 yılından bu yana PYD işgalinde bulunuyor. 5 ila 8 bin arasında PKK-PYD militanın bulunduğu Afrin’nin Türkiye ile 120 km uzunluğunda sınıra sahip. El Bab sonrası Türkiye’ye yönelik tacizlerin arttığı Afrin’den Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki sivil ve askeri noktalara yönelik tacizlerin artması TSK’yı hareketlendirdi. Tüm birimlere hazır olun talimatının verildiği Tel Rıfat, Seddi Sehba, El Madig’ten Afrin’e uzanan 50 kilometrelik işgal hattında verilen teyakkuz durumu devam ediyor.

ABD, TÜRKİYE’Yİ OYALIYOR

Harekat konusunda tüm hazırlıkların tamamlandığı Afrin konusunda Türkiye oyalanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO ittifakı Afrin harekatı için 17 bin kişilik güç hazırladı. Son şekli verilen Afrin harekatı, ABD kanadını hareketlendirdi. ABD’nin sömürge valisi olarak atanan Brett Mcgurk acilen Ankara’ya gelerek Türkiye’den Afrin konusunda acele etmemesini isterken, Pentagon sözcüsü de böyle bir harekatın Rakka’da DEAŞ’a karşı verilen mücadeleye zarar vereceğini açıkladı. PYD kaynakları 3 binden fazla Afrinli militanın Rakka’ya götürüldüğünü ve ABD’nin terör örgütüne Rakka operasyonu süresince Afrin’e operasyon düzenlemeyeceği garantisi verdiğini aktarıyor.

Fırat Kalkanı bölgesinin önemli gruplarından Liva El Fetih Grubu Komutanı Ebu Yahya, Tel Rıfat ve Afrin üzerinden Münbiç benzeri bir Oyun oynandığını vurgulayarak, "Sürecin uzaması PYD'ye zaman kazandıracak. Şayet biz onları vurmazsak, Rakka sonrası hem Azez hem de Dar et Izze bölgesine saldıracaklar" uyarısında bulundu. Muhalif komutan "En son Astana'yı beklememiz gerektiği söylendi ancak oradan çıkan tek karar da İsrail'in güvenliğini sağlayan koridor konusunda ABD ve Rusya'nın vardığı mutabakat oldu" dedi.

394 YER İŞGAL ALTINDA

Afrin-Tel Rıfat hattında 394 köy ve kasaba fiilen PYD terör örgütünün isgali altında. Suriye PKK’sının uygulamaları dolayısıyla 330 bin sivil evlerini terk ederek ÖSO bölgesine kurulu kamplara yerleşti. PYD’nin 2012 yılından bu yana Afrin’de 700’den fazla sivili infaz ettiği bildiriliyor. Yine Afrin’de PYD muhalifi bin 500 den fazla sivil cezaevlerinde tutuluyor. Evlerinden edilen binlerce sivil ise PYD’ye karşı ayaklandı. ‘Evimizi istiyoruz’ sloganı ile bölge sakinleri, ‘Türk askeri Afrin’e’ yazılı dövizler taşıdı.

TOPLAR DÖVÜYOR

Mera hattında tacizleri devam eden PYD ile ÖSO arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Türk Topçu Bataryaları da ÖSO birliklerine destek veriyor. Horbül’den Mera’ya sızmak isteyen PYD’li teröristler püskürtüldü.

Muhaliflerle PYD militanları arasında çatışmalar sürüyor.

SALDIRILARIN MERKEZİ MEYDANKİ

Afrin’e yönelik operasyon hazırlıklarının artmasıyla PKK’nın Hatay Amanos ve il merkezine dönük saldırıları arttı. Afrin’de bulunan Meydanki terör kampı örgütün 5 önemli kamplarında biri olma özelliği taşıyor. 2013 yılında ilk olarak Alman ve İngiliz askeri uzmanları tarafından terör eğitimlerinin verilmeye başladığı Meydanki Kampı dışında Raco ve Kefer Cenne örgütün eğitim verdiği diğer kamplar. Islahiye Hatay Sınır koridorunda açılan yeralti tünelleri sayesinde Türkiye-Afrin arasında insan kaçakçılığı ve terörist transferi gerçekleştirilmekte.

YENİ ŞAFAK

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