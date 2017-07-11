ABD'de askeri uçak düştü

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 16 kişi öldü.

Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

Banks, ilk belirlemelere göre, uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini ifade etti.

Olayla ilgili şu ana kadar yapılan açıklamalarda, uçuş ile kazanın nedeni konusunda bilgi verilmedi.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.