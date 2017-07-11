11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Suriyeli sığınmacılara dair 7 şehir yalanı

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Sakarya’da Suriyeli Emani el-Rahmun ile 10 aylık oğlunun vahşice katledilmesinin yankıları sürerken, sığınmacılar da yalan iddialarla hedef haline getiriliyor.
Suriyeli sığınmacılara dair 7 şehir yalanı
Suriyeli sığınmacılara dair 7 şehir yalanı Suriyeli sığınmacılara dair 7 şehir yalanı Suriyeli sığınmacılara dair 7 şehir yalanı

Suriyelilere dair üretilen şehir efsanelerinin başında ise en çok vatandaşlık hakkı ve iş imkânı geliyor.

SURİYELİLERİ HEDEF HALİNE GETİREN YALANLAR

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik son dönemde başlatılan kara propaganda gündemdeyken Sakarya’da işlenen vahşet herkesi derinden sarstı. Korkunç cinayetle ilgili her gün farklı bir iddia ortaya atılırken, Suriyelileri hedef haline getiren söylemlerin aslında bir şehir efsanesinden öteye gitmediği görülüyor. Suriyeli sığınmacılar, sokakları güvensiz hale getirdikleri, devletten maaş aldıkları, salgın hastalık yaydıkları gibi gerçeği yansıtmayan iddialarla hedef haline getiriliyor.

İşte yabancı düşmanlarının yalanları:

Suriyeliler yüzünden Türk vatandaşları işsiz kalıyor. Onlar işimizi elimizden alıyor. 

Suriyeliler, sokakları güvensiz hale getirdi ve onlar suça eğimli. 

Devlet ve belediyeler Suriyelilere yüklüce maaş veriyor. 

Salgın hastalıklar Suriyeliler gelince arttı.

Suriyeli göçmenlerin tüp bebek masrafları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. 

Suriyeli gençler, herhangi bir sınava tabi tutulmadan istedikleri üniversiteye yerleşebiliyor. 

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verilecek. 

2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısı 2 milyon 834 bin 441’i buldu.

Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların 1 milyon 323 bin 54’ünü kadınlar, 1 milyon 511 bin 387’sini erkekler oluşturuyor. Suriyelilerin illere göre dağılımında ilk sırayı 438 bin 861’le İstanbul, ikinci sırayı 405 bin 511’le Şanlıurfa, üçüncü sırayı ise 379 bin 141’le Hatay aldı.

Kayıt altına alınan Suriyelilerin il nüfuslarına göre oranlarında ise yüzde 93.50’yle ilk sırada Kilis, yüzde 24.38’le ikinci sırada Hatay, yüzde 21.90’la üçüncü sırada Şanlıurfa yer aldı.

AFAD tarafından 10 şehirde yani Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya’da kurulan geçici barınma merkezlerinden 258 bin 545 Suriyeli kalıyor.

Karar

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