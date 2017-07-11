11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması

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ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması
ABD, İngiltere ve Kuveyt, Katar kriziyle ilgili taraflara acil ortak bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.
ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması

Resmi haber ajansı KUNA'ya göre açıklamada Körfez ülkelerine "mevcut krizi acilen frenleme ve en kısa zamanda diyalog yoluyla çözme" çağrısında bulunuldu.

Çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katarkrizinde arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt'e düzenlediği ziyaretinin başında, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile görüşmesinin ardından geldi.

Körfez krizinin görüşüldüğü toplantının bir kısmına İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'in de katıldığı belirtiliyor.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah da Tillerson ve Sedwill'i ayrı ayrı kabul etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Haziran ayı başında 'terörizme destekle' suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkilerini dondurmuştu.

Bu ülkeler Katar'a 13 maddelik talepler listesi göndermiş, ancak Katar bu talepleri reddetmişti.

Taleplerin arasında Katar'ın İran ile ilişkilerini zayıflatması da vardı. Tillerson, bu hafta Katar ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek.
ABD, krizin askeri ve terörle mücadele faaliyetlerini etkilemesinden ve Katar'a hava ve deniz bağlantılarını kullanma izni veren İran'ın ülke üzerindeki etkisinin artmasından endişe ediyor.

Katar, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Udeid Hava Üssü, Irak Şam İslam Devleti'ne karşı ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun operasyonları için de kullanılıyor ve üste yaklaşık 11 bin Amerikalı askerin bulunuyor.

BBC TÜRKÇE

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