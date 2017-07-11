Büyükada'da İngiliz fitnesi iş başında!

İnsan hakları savunuculuğu görüntüsü altında Gezi benzeri kalkışma planlanan Büyükada’daki ihanet buluşmasının arkasından ABD’nin ‘CIA’ ve İngiltere’nin ‘MI6’ örgütleri çıktı.

İstanbul Büyükada’da sözde ‹İnsan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim programı› adı altında yapılan toplantının, ABD(CIA) ve İngiliz (MI6) istihbarat teşkilatlarının kontrolü ve güdümünde yapıldığı ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da Büyükada Splendid Otel’de CIA ajanlarının da katılımıyla yapılan ihanet toplantısına ilişkin detayları ortaya çıkaran AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dikkati çektiği son Büyükada buluşmasını da mercek altına aldı.

AKADEMİK TETİKÇİ

Katılımcıların gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan toplantıda 11 bulunduğunu belirten Deligöz, “Darbe teşebbüsünden itibaren bu otelde 4 toplantı yapıldığını tespit ettik. Son toplantı otelin arka kısmında bulunan kaçak ve gizli bölümde 9’u Türk, 2’si yabancı uyruklu 11 kişinin katılımıyla yapılmıştır. Bu toplantıların ABD’nin CIA ve İngiltere’nin MI6 ajanları kontrolü ve güdümünde yapıldığını bilmekteyiz” dedi. Toplantıya katılanlara ilişkin detayları paylaşan Orhan Deligöz, “Kendilerinin sözde insan hakları aktivisti olduklarını söyleseler de, bu kişiler Gezi olayları zamanında Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü bölmeye çalışan kişilerdir. Listede öyle birisi var ki FETÖ’nün akademik tetikçisidir. Bu tetikçi FETÖ/PDY terör örgütü kırmızı listeye alındığında ilk karşı çıkan ve Today’s Zaman’da köşe yazıları yazan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Günal Kurşun’dur. Bu kişi daha sonra Çukurova Üniversitesi’nden ihraç edilmiştir” diye konuştu.

2 OTEL DAHA VAR

Büyükada toplantısına ilişkin edindiği bilgileri Star’la paylaşan Deligöz, “15 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’deki toplantıya katılan hainlerin listesini yaptığım araştırmalar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkardım. Büyükada’da bu hainlerin, kirli emeller için kullandığı 4 otel ve ayrıca birkaç İngiliz vatandaşlarına ait villaların olduğu ortaya çıkardık. Bu nedenle, aynı zihniyetteki hainler kendilerine güvenli bir liman olarak gördükleri Büyükada’da başka otel aramaya ve deşifre olmayacakları ortamlar bulmaya çalıştılar” dedi.

GİZLİCE BULUŞTULAR

Toplantı yapılan otelin, Büyükada’da bölücü ve hainlerin kullandıkları İngiliz villaları ve 4 otelden birisi olduğunu belirten Deligöz, “Bu otellerden diğer ikisinin ise E. Oteli ve P. Oteli oldukları bilinmektedir. Ascot Hotel’in de, Splendid Otel’de olduğu gibi kaçak ve gizli bölümleri bulunmaktadır. Son toplantı otelin arka kısmında bulunan kaçak ve gizli bölümde yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Deligöz, Toplantıya katılan 9 Türk’ün birçoğunun, kaçak FETÖ’cüler Emre Uslu ve Önder Aytaç gibi isimler ile mail trafiği ortaya çıkarılan tutuklu örgüt üyesi Taner Kılıç’ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Uluslararası Af Örgütü üyelerinin olduğuna vurgu yaptı.

AYAKLANMA EĞİTMENİ

Deligöz, özellikle toplantının katılımcılarından Alman Peter Steudtner’a dikkati çekti. Steudtner’in uzmanlık alanı ‘yerleşim birimlerinde sosyal hareketleri başlatma, sosyal direnişleri güçlendirecek bağlantılar kurma ve bu ayaklanmaları sürdürülebilir kılma eğitimi vermek. Bu konularda faaliyet gösteren ULEX adlı örgütün de önemli isimlerinden.Gözaltına alınan diğer isimler ise, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem ve Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun ve Veli Acu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Hak İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli ve atölye kolaylaştırıcı Ali Gharavi.

YENİ BİR KALKIŞMA

Operasyon sırasında Türkiye haritası üzerinde tartışırken yakalanan 11 sözde insan hakları savunucusunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş şovunu tamamlamasının ardından Türkiye genelini kapsayacak ikinci bir Gezi kalkışması planladıkları belirlenmişti.

YABANCILARIN İLGİSİ YENİ DEĞİL

15 Temmuz gecesi Splendid Otel’de yapılan ihanet toplantısıyla gündeme gelen Büyükada’ya, yabancıların ilgisi devam ediyor. Splendid Otel’in darbe girişiminin ardından da esrarengiz yabancı müşterileri olmaya devam etti.İngiliz ordusu subaylarından ve uluslararası arama kurtarma organizasyonunda görevli bir ismin, ailesiyle birlikte Splendid Otel’de konaklayanlar arasında yer alması dikkati çekmişti

STAR