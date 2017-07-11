11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de

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Zorunlu trafik sigortasında hasar frekansı yüksek araç grupları için "Riskli Sigortalılar Havuzu" kurulması ve uygulamasını düzenleyen yönetmelik değişikliği yayımlandı.
Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve "karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelik"te değişiklik yapan yönetmeliğe göre, hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere "Riskli Sigortalılar Havuzu" kuruldu.

Yönetmelikte, "Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 'Riskli Sigortalılar Havuzu' kurulmuştur. Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca Ek-4’teki esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılır" denildi.

Yönetmeliğe göre, söz konusu sigortalıların primi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek.

Yönetmelikte, "Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple Müsteşarlıkça uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisini 3 günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırabilir. Bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilir" denildi.

Yönetmeliğin ekinde tablolara eklenen dipnota göre, sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin yüzde 15'ini aşamayacak.

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