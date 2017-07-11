Osmanlı’nın mirası gece kulübü oldu

Ecdadın mirası 503 yıllık tarihi hamamın gece kulübü olarak kullanmasına Kastamonulu vatandaşlar tepkili. Hamamın ecdadımızın mirasına uygun kullanılmasını isteyen vatandaşlar, “Bir an önce atalarımızın yadigârı hamamı eskiden olduğu gibi kullanmak istiyoruz. Yüzümüzü karartan bu yapıya karşı derhal yetkilileri göreve çağırıyoruz” tepkisinde bulundu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar, İslam’ın en önemli neferi ve ilk Osmanlı halifesi olan Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaptırılan hamamın gece kulübü olarak kullanılmasının vicdanlarını sızlattığını belirtti. Tepki gösteren bazı vatandaşlar, Osmanlı padişahlarının isimlerinin eserlerde kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, “Yeni eserlere Osmanlı padişahlarının adını vermek yeterli değil. O padişahlardan kalan miraslara sahip çıkılmalıdır. Bu dönemde böyle bir yapıya bu şekilde izin verilmesi skandaldır” ifadelerini kullandı.

YAVUZ’UN YAPTIRDIĞI HAMAM GECE KULÜBÜ OLDU

1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in hocası Halim Çelebi tarafından yaptırılan ve Anadolu’da eşi benzeri bulunmayan, 2012 yılına kadar hamam olarak kullanılan Çifte Hamam, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu 2013 yılında içkili gece kulübüne dönüştü. Osmanlı mirası olan hamamın içinde şimdi ise ‘Çılgın Parti’ ve ‘İçkili Parti’ adı altında partiler yapılıyor.