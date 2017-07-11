Ruslardan çok sert ABD açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, G20 zirvesindeki ilk görüşmelerinde, Moskova'nın ABD'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını 40 dakika tartıştıkları yönünde New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiayı "saçmalık" olarak niteledi.

New York Times, Trump ve Putin'in Almanya'daki G20 Zirvesi kapsamında Hamburg'da gerçekleştirdikleri görüşmede, zaman zaman ortamın gerildiğini ve ikilinin "Moskova'nın ABD seçimlerine müdahalesini" 40 dakika tartıştıklarını yazdı.

"TÜM BUNLAR SAÇMALIK"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov "Tüm bunlar saçmalık. Bir kez daha söylüyorum, görüşmede yalnızca 2 kişi vardı. New York Times nelerin kaç dakika tartışıldığını, biri ses yükselttiyse kimin yükselttiğini nereden biliyor? Bunlar, orada hâlâ büyük masalcıların, Rusofobik dalganın yatışmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan birilerinin olduğunu gösteriyor" dedi.

​"PUTİN, MEMNUN KALDI"

Putin'in görüşmeyle ilgili izlenimlerini aktaran Peskov "Putin'in görüşmeden kesinlikle memnun kaldığını söyleyebilirim. Trump'ı bizzat tanımasam da, izlenimlerim onun da memnun kaldığından yana" dedi.

"TRUMP AHMAK DEĞİL"

Peskov, Trump'ın acemi ve yeteneksiz olduğu iddialarını da şöyle yorumladı: "Görüşmede ben bizzat yoktum, ama Putin'in izlenimlerinden anladığım üzere Trump da ahmak değil. Uzman bilgisine sahip, kararlı bir görüşmeci ve karşı tarafa tutumunu aktarmak için bilgilerini kullanma konusunda becerikli biri. Onun yeteneksiz veya acemi olduğu suçlamaları da şizofrenik."