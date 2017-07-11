11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 33°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 101.901 0.80
  • Altın: 141,486 0.41
  • Dolar: 3,6350 0.66
  • Euro: 4,1421 0.67

Ruslardan çok sert ABD açıklaması!

»
Ruslardan çok sert ABD açıklaması!
Kremlin, Almanya'daki Putin-Trump görüşmesinde, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını 40 dakika tartıştıkları yönünde haberleri 'saçmalık' olarak nitelendirdi.
Ruslardan çok sert ABD açıklaması! Ruslardan çok sert ABD açıklaması! Ruslardan çok sert ABD açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, G20 zirvesindeki ilk görüşmelerinde, Moskova'nın ABD'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını 40 dakika tartıştıkları yönünde New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiayı "saçmalık" olarak niteledi.

New York Times, Trump ve Putin'in Almanya'daki G20 Zirvesi kapsamında Hamburg'da gerçekleştirdikleri görüşmede, zaman zaman ortamın gerildiğini ve ikilinin "Moskova'nın ABD seçimlerine müdahalesini" 40 dakika tartıştıklarını yazdı.

"TÜM BUNLAR SAÇMALIK"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov "Tüm bunlar saçmalık. Bir kez daha söylüyorum, görüşmede yalnızca 2 kişi vardı. New York Times nelerin kaç dakika tartışıldığını, biri ses yükselttiyse kimin yükselttiğini nereden biliyor? Bunlar, orada hâlâ büyük masalcıların, Rusofobik dalganın yatışmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan birilerinin olduğunu gösteriyor" dedi.

​"PUTİN, MEMNUN KALDI"

Putin'in görüşmeyle ilgili izlenimlerini aktaran Peskov "Putin'in görüşmeden kesinlikle memnun kaldığını söyleyebilirim. Trump'ı bizzat tanımasam da, izlenimlerim onun da memnun kaldığından yana" dedi.

"TRUMP AHMAK DEĞİL"

Peskov, Trump'ın acemi ve yeteneksiz olduğu iddialarını da şöyle yorumladı: "Görüşmede ben bizzat yoktum, ama Putin'in izlenimlerinden anladığım üzere Trump da ahmak değil. Uzman bilgisine sahip, kararlı bir görüşmeci ve karşı tarafa tutumunu aktarmak için bilgilerini kullanma konusunda becerikli biri. Onun yeteneksiz veya acemi olduğu suçlamaları da şizofrenik."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Türkiye'ye kısıtlama getirelim''Türkiye'ye kısıtlama getirelim'ABD Temsilciler Meclisi’nde bir Demokrat vekil hazırladığı önergeyle Türkiye’ye satılacak F-35 savaş jetlerinin sayısına kısıtlama getirilmesini istedi.
DAEŞ, Bağdadi'nin ölümünü doğruladı!DAEŞ, Bağdadi'nin ölümünü doğruladı!DAEŞ teröristleri, örgütün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladığı belirtildi.
Yunan bakan: Çavuşoğlu bizimle hep dalga geçtiYunan bakan: Çavuşoğlu bizimle hep dalga geçtiRum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs barış görüşmelerinin başarısız olmasına Türkiye'nin müzakerelerdeki tavrının yol açtığını savundu.
İmzalar atıldı! Militanlar affedildiİmzalar atıldı! Militanlar affedildiKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) haklarında siyasi suçlama olan 3 bin 252 mensubuna af getiren kararı imzaladı.
ABD yönetimi Çin'den özür dilediABD yönetimi Çin'den özür dilediÇin Dışişleri Bakanlığı, "Çin Halk Cumhuriyeti" yerine "Çin Cumhuriyeti" ifadesini kullanan ABD yönetiminin özür dilediğini açıkladı.
Kan donduran hikaye! Bir deri bir kemik kaldıKan donduran hikaye! Bir deri bir kemik kaldıIrak'ın Musul kentinde bir çocuk, DAEŞ'le mücadele kapsamında gerçekleşen çatışmalardan korunmak için 20 gün boyunca bodrumda saklanmak zorunda kalmış.
  • Pakistan Hindistan'ı vurdu!11 Temmuz 2017 Salı 11:44
  • ABD'li senatörden itiraf! Kaybediyoruz11 Temmuz 2017 Salı 11:44
  • Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe!11 Temmuz 2017 Salı 11:42
  • Ruslardan çok sert ABD açıklaması!11 Temmuz 2017 Salı 11:42
  • Trump verdiği sözde 2 gün durabildi! Çark etti11 Temmuz 2017 Salı 11:41
  • Katar'dan 4 Arap ülkesine karşı yeni hamle!11 Temmuz 2017 Salı 11:40
  • ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten ortak Katar açıklaması11 Temmuz 2017 Salı 10:30
  • ABD'de askeri uçak düştü11 Temmuz 2017 Salı 09:45
  • Hollanda'dan Türklere akılalmaz uygulama!11 Temmuz 2017 Salı 09:03
  • İran'dan ABD ile Rusya'ya rest: Tanımıyoruz11 Temmuz 2017 Salı 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri