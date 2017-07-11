11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe!

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Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe!
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, "Musul kent merkezindeki savaşın sona ermesi yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesidir." dedi.
Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe! Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe! Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe!

Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Musul kent merkezdeki savaşın bittiğini ancak dört bölgede her an yeni çatışmaların çıkabileceği uyarasında bulundu.

'MUSUL'DA HAYATIN BAŞLAMASI GEREKİYOR'

Nuceyfi, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, kentin son durumu ve Musul vilayetinin nasıl imar edileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Musul kent merkezindeki savaşın sona ermesi yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesidir." diyen Nuceyfi, "DEAŞ sonrası Musul'da hayatın başlaması gerekiyor. Bu sürecin de şimdi başlaması lazım ancak bunun için herhangi bir hazırlık yapılmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

DEAŞ sonrası Musul'un sorunlarının çözülmesi için herhangi bir askeri veya sivil planın ortada olmadığını kaydeden Nuceyfi, kentin yeniden imarı için de bir planın çizilmediğini aktardı.

Musul kent merkezinde bir zafer kazanılıp kazanılmadığına da değinen Nuceyfi, "Burada önemli olan Musul halkının ne hissettiğidir. Çatışmalara giren güvenlik güçlerinde zafer hissi var çünkü büyük bir bedel ödediler." dedi.

 

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