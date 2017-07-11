Kan donduran hikaye! Bir deri bir kemik kaldı

Irak’ın Musul kentinin harabeye dönmüş sokaklardan gelen son görüntüler, kentin DAEŞ’den kurtarılması için aylardır süren çatışmalarda nasıl bir trajedi yaşandığını gözler önüne seriyor. Bu trajik hikayelerden birisinin kahramanı da, yerel bir televizyona konuşan ve ismi bilinmeyen bu Musul’lu çocuk. Çatışmalardan korunmak için eski şehir bölgesinde bir bodrumda saklanan çocuk, 20 gün boyunca kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışmış. Musul’un kurtarılmasıyla 20 gün sonra gün ışığı görebilen çocuğun bir deri bir kemik kalmış bedenine dokunmak bile acı içinde bağırmasına yetiyor.