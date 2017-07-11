11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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ABD yönetimi Çin'den özür diledi

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ABD yönetimi Çin'den özür diledi
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin Halk Cumhuriyeti" yerine "Çin Cumhuriyeti" ifadesini kullanan ABD yönetiminin özür dilediğini açıkladı.
ABD yönetimi Çin'den özür diledi ABD yönetimi Çin'den özür diledi ABD yönetimi Çin'den özür diledi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Çin ve ABD liderlerinin görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ülke ismini yanlış yazan ABD yönetiminin kendilerinden özür dilediğini söyledi.

ÇİN DİPLOMATİK PROTESTO ÇEKTİ

Gıng, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı" yerine Pekin yönetiminin egemenlik iddia ettiği Tayvan adasını çağrıştıran "Çin Cumhuriyeti Devlet Başkanı" ifadesini kullanan ABD'ye derhal diplomatik protesto çekildiğini kaydetti.

BEYAZ SARAY YAŞANAN TEKNİK HATAYI DÜZELTİP, ÖZÜR DİLEMİŞ

ABD tarafının "teknik bir hata olduğunu kabul ederek kendilerinden özür dilediğini"aktaran Gıng, Beyaz Saray'ın söz konusu yanlış ifadeyi de düzelttiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hamburg'da ikili görüşme gerçekleştirmiş ve Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada "Çin Cumhuriyeti" ifadesi kullanılmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor.

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