DAEŞ, Bağdadi'nin ölümünü doğruladı!

Rus haber ajansı Sputnik'in, Irak'ta yayın yapan El Sumaria televizyonundan aktardığına göre terör örgütü DAEŞ, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.
Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun, Ninova'dan ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, DAEŞ örgütün lideri Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.
"YENİ HALİFE" BELİRLENDİ
Kaynağın anlattığına göre, DAEŞ teröristleri Bağdadi'nin ölümünü ve "yeni halifenin" ismini duyurdukları kısa bir açıklama yaptı. Ancak kaynak, Bağdadi'nin yerine geçecek kişinin ismini televizyonla paylaşmadı.