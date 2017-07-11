Sözleşmeli Öğretmen tercih işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 17 Temmuz’a kadar MEB’‘in internet adresi üzerinden yapılacak. Atamalarsa 19 Temmuz’da yapılacak.
MEB, Twitter hesabında yer alan duyurusunda başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:
“20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.”
11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu
Sözleşmeli Öğretmen tercih işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 17 Temmuz’a kadar MEB’‘in internet adresi üzerinden yapılacak. Atamalarsa 19 Temmuz’da yapılacak.
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