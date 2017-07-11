Euro/dolar için kritik tahmin

Deutsche Bank dün yayınladığı raporda, EUR/USD paritesi için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. EUR/USD'nin 3. çeyrekte 1,16 seviyesine yükselmesini bekleyen Deutsche Bank, yıl sonuna kadar ise 1,17 seviyesinin göreceğini tahmin ediyor.

Raporunda EUR/USD'nin yıl başından bu yana 1,03-1,14 gibi çok dar bir aralıkta hareket ettiğini, bunun euronun tarihindeki en dar işlem aralıklarından biri olduğunu ifade eden Deutsche Bank, bu alışılmadık durumun devam etmesinin muhtemel olmadığını savundu. Deutsche Bank, Fed'in faiz artırımlarına bir ara vermeye yönelebileceğini, ECB'nin ise faizleri artırmaya doğru giden patikanın başında olduğunu da belirtti.