11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Arda'dan kafaları karıştıran paylaşım!

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Arda'dan kafaları karıştıran paylaşım!
12 Temmuz'da yeni sezon çalışmalarına başlayacak Barcelona'da Arda Turan'ın bir gün önce Tokyo'ya uçması kafaları karıştırdı.
Arda'dan kafaları karıştıran paylaşım! Arda'dan kafaları karıştıran paylaşım! Arda'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Barcelona'nın 12 Temmuz'da yapacağı yeni sezon açılışı öncesi hakkında zaman zaman transfer iddiaları çıkan Arda Turan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Tokyo'yo uçtuğunu belirtip iki fotoğrafla birlikte ''Yeni gün yeni umut'' ve ''Tokyo, 10 saat daha var ama olsun'' mesajını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın adı Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anıldı. İddialara göre Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya Arda Turan için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.

BARCELONA 23 TEMMUZ'DA MAÇLARA BAŞLIYOR

Barcelona 12 Temmuz'da yeni sezonu açacak. Çalışmalar başladıktan sonra 23 Temmuz'da Juventus, 23 Temmuz'da Manchester United ve 30 Temmuz'da Real Madrid ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak.

İşte Arda Turan'ın sosyal medyadaki paylaşımları...

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Sporx

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