11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Fethullah Gülen'in mesajlarına ulaşıldı!

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Fethullah Gülen'in mesajlarına ulaşıldı!
Eskişehir'de, FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik çalışmalarda, kullanıldığı tespit edilen Facebook görünümlü yeni bir mesajlaşma programı ortaya çıkarıldı.
Fethullah Gülen'in mesajlarına ulaşıldı! Fethullah Gülen'in mesajlarına ulaşıldı! Fethullah Gülen'in mesajlarına ulaşıldı!

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt  mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen ara yüzü sosyal paylaşım sitesi Facebook  görünümlü yeni bir mesajlaşma yazılımı ortaya çıkarıldı. Bu program sayesinde,  örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yeni bir boyut kazandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15  Temmuz 2016'dan itibaren örgüt ile ilgili yapılan detaylı çalışmalarda,  operasyonlarda ele geçirilen materyaller incelendi.

Araştırmalar sırasında, İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli  askerlerden sorumlu bir "örgüt imamı"nın cep telefonunda bulunan program, polisin  dikkatini çekti. Uzman ekibin incelemesi sonucu örgüt üyelerinin birbirleriyle  iletişimde kullandığı, sosyal paylaşım sitesi Facebook ara yüz görünümlü ancak  içeriği örgütün bilişim uzmanları tarafından özel ve şifreli şekilde dizayn  edilmiş program deşifre edildi.

GÜLEN'İN MESAJLARINA ULAŞILDI

Örgüt üyelerinin programı kullanmak için herkese açık, kablosuz  internet ağını tercih ettiklerini belirleyen polis, FETÖ'nün şifreli haberleşme  programı olan "ByLock" benzeri söz konusu uygulamanın halen örgüt üyeleri  tarafından aktif olarak kullanıldığını belirledi.

Deşifre edilen programdan, örgüt üyelerinin gördükleri rüyaları ve  FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mensuplarına yönelik açıklamalarını içeren çeşitli  mesajlara ulaşıldı.

SORUŞTURMALAR YENİ BİR BOYUT KAZANDI

İsmi henüz tespit edilemediği ve benzerlerinden farklılık gösterdiği  belirtilen söz konusu program, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre şu  şekilde çalışıyor:

"Telefon içindeki Facebook görünümlü ikona dokunulduğunda beyaz bir  sayfa açılıyor. Yabancı biri tarafından açıldığında bozukmuş gibi algılanması  için, açılan beyaz sayfanın üzerinde parmağınızı bir süre basılı tutunca şifre  ekranı geliyor. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre 3 kez yanlış girildiğinde  program kendini imha ediyor. Şifre girildikten sonra program açılıyor ve  karşınıza kullanıcının örgüt içinde irtibatlı olduğu sadece kod isimleriyle  kayıtlı kişi listesi geliyor. Bu kod isimleriyle kayıtlı örgüt üyeleriyle yazılı  görüşme yapmak için kayıtlarına dokunularak açılan sayfa içerisinde yazışma  yapılıyor. Bu görüşme kayıtları program tarafından otomatik olarak 24 saat içinde  siliniyor."

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları bu çalışmayla örgüt  üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

PROGRAMIN DEŞİFRE EDİLMESİ SAYESİNDE 59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, bu mesajlaşma programının deşifre edilmesi sayesinde örgütün  jandarma yapılanmasına yönelik mayıs ayı sonunda düzenlenen operasyonda 43'ü  asker 59 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 6  zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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