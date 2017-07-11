11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Karar verildi! Baykal’ın oğluna kafa atmıştı...

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Karar verildi! Baykal’ın oğluna kafa atmıştı...
ODTÜ’de CHP Antalya Milletvekili Baykal’ın oğlu, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ataç Baykal’a kafa atan güvenlik görevlisinin işine son verildi.
Karar verildi! Baykal’ın oğluna kafa atmıştı... Karar verildi! Baykal’ın oğluna kafa atmıştı... Karar verildi! Baykal’ın oğluna kafa atmıştı...

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde bir güvenlik görevlisinin kafa attığı kişinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıkmıştı.

ODTÜ dün mezun ve mensuplarına güvenlik personelinin işine son verildiğini duyurdu. 

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