11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!

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Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tahran’da Türk Ticaret Merkezi’nin açılışında, Türkiye’nin Katar’a gönderdiği ürünlerle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Katar'a dünyanın en büyük operasyonu! Katar'a dünyanın en büyük operasyonu! Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin Katar’a yardım değil, 20 milyon dolarlık ihracat yaptığını vurguladı. Gıda enflasyonunu değerlendiren Zeybekci, “İthalat Demokles’in kılıcı gibi fiyatın üzerinde sallanacaktır” dedi

Zeybekci, Türkiye’nin Katar’a yardım değil ihracat yaptığını vurgulayarak, " Türkiye yardım yapmıyor. Parasını aldığımız bir ihracat yapıyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 200 kargo uçağıyla yapmış olduğumuz belki dünyadaki ticari taşımacılık anlamındaki en büyük operasyonu yaptık." dedi.

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KATAR TERÖRİST ÜLKE DEĞİL

Katar’a 15 bin tonu geçen bir ihracat yapıldığını kaydeden Zeybekci, "20 milyon doların üzerinde bir gelir elde edildi. Ekonomi Bakanı olarak değil kişi olarak, Nihat Zeybekci olarak 'Katar bir terörist ülke değildir' diyorum.” diye konuştu.

Zeybekci, İran ile yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında olan 265 ürüne 120 ürünün daha eklendiğini de söyledi. Zeybekci eklenen ürünlerin iki ülke için de 60’ar adet olduğunu belirtti. Perşembe günü İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 6 aylık değerlendirme toplantısını yapacaklarını belirten Zeybekci, Eximbank’ın 2017 yılı sonu itibarıyla kredi hacminin 40 milyar doları aşacağını ifade etti.

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İTHALAT DEMOKLESİN KILICI GİBİ SALLANACAK

Zeybekci, gıda enflasyonu konusunda, "Otomatik bir sistem getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’deki fiyatlar yurtdışındaki fiyatlardan bağımsız bir şekilde alıp başını gitmemeli. İthalatın hızlı bir şekilde devreye girebilmesi Demokles’in kılıcı gibi fiyatın üzerinde sallanacaktır. Belirli bir seviyenin üzerinde o kılıç gereğini yapacaktır". diye konuştu.

Zeybekci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Gümrük Birliği güncellendiğinde 5 yıl içinde dış ticaret hacmimiz 300 milyar dolara çıkacak." ifadesini kullandı.

HABERTÜRK

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