11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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PKK'yı Afrin korkusu sardı

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Türkiye’nin Afrin'e müdahale edeceğini açıklaması sonrasında Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD’nin panik yaşadığı ve 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi.
PKK'yı Afrin korkusu sardı
PKK'yı Afrin korkusu sardı PKK'yı Afrin korkusu sardı PKK'yı Afrin korkusu sardı

Suriye yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Afrin’e müdahaleye hazırlanması ve Suriye sınırına yığınak yapması PKK/PYD’de telaşa yol açtı.

Aydınlık'ın yer alan haberde, Türkiye Afrin’i işaret etse de sınırda başka bir yerden de vurabileceğini düşünen PKK/PYD’lilerin, Türkiye sınırında bulunan Afrin, Telabyat, Ayn El Arab(Kobani), Kamışlı gibi merkezlerde Türkiye’den gelebilecek bir harekata karşı 24 saat süreyle nöbete başladıkları belirlendi.

Yerel kaynaklar Aydınlık’a yaptıkları açıklamada, “PKK/PYD’liler yaklaşık 15 gündür panik içindeler. Türkiye’nin nereden vuracağını bilemiyorlar. Her an bir saldırıyla karşılaşabileceklerini düşünüyorlar. Türkiye’den yapılan açıklamalar Türkiye’deki PKK’lılar tarafından kendilerine rapor ediliyor” dedi.

TÜRKİYE RUSYA ANLAŞMASI KORKUTTU

PKK/PYD’nin Rusya’nın Türkiye ile anlaşmasından, Almanya’da G-20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’le Erdoğan’ın görüşmesinden endişelendiğini kaydeden yerel kaynaklar şu bilgileri verdiler:

“Suriye küçük bir ülke. Bizim her yerde akrabalarımız vardır. Şu aralar can güvenliği sorunu olduğu için sık sık telefonla konuşuyoruz. PKK/PYD’nin elinde olan, belli ölçüde etkin olduğu Afrin, Ayn el Arab (Kobani), Telabyat, Kamışlı, Haseke gibi merkezlerdeki PKK/PYD’lilerin gündemlerinin ilk sırasında Türkiye’nin müdahalesi var. Türkiye müdahale ederse her şeylerini kaybedeceklerini bildikleri için iyice Amerikalılara sarılmış durumdalar. Türkiye müdahalesine karşı Amerikalılara adeta yalvarıyorlar. Afrin’de Amerikalılar etkin olmadığı için oradakiler iyice zorda. Rusların Türkiye ile birlikte hareket etmesi morallerini iyice bozmuş durumda. Kritik yerlere Suriye ve Rus bayrakları asıyorlar. En çok korktukları da Türkiye ile Suriye yönetiminin anlaşması. Türkiye ile Suriye ilişkiye geçerse işlerinin daha da bozulacağını düşünüyorlar.”

PKK’NIN EYLEMLERİ

Güvenlik kaynakları da PKK/PYD’nin panik içinde olduğunu doğruladılar. PKK’nın Türkiye’nin PYD bölgelerine müdahalesini engellemek için Türkiye içindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları şunları söylediler:

“Türkiye’nin Afrin’e müdahalesinin konuşulmaya başlaması, ABD’den bu konuda yapılan açıklamalar, Rusya’nın Suriye içindeki taktikleri Kandil’i harekete geçirdi. Kandil’den verilen talimatla Türkiye içinde saldırılarını arttırdılar. Pusu taktiği izleyerek çatışmaları büyütme, verebildikleri kadar zayiat verme, bölgede daha fazla kuvvet bulundurtma taktiği izliyorlar. Eylem alanlarını da yayarak Suriye’de PKK/PYD bölgelerine müdahaleyi önlemeye çabalıyorlar. Bu arada ABD de PKK/PYD’ye verdiği silahları arttırarak onlara destek veriyor.”

HABER SİTELERİNDE “TÜRKİYE SALDIRISI” HABERLERİ

Bu arada PKK/PYD'ye yakın haber sitelerinde her gün yeni bir "Türkiye saldırısı" haberi dolaşıma sokuluyor. Amaç, uluslararası kamuoyunu teyakkuza geçirmek. Uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye çalışan birçok Batılı istihbarat örgütü denetiminde yer alan yabancı siteler de PKK'nın servis ettiği iddiaları haberleştiriyor. Batı kamuoyunda Türkiye'yi saldırgan göstermek amacıyla uzun süredir devam eden bir kampanya var. PKK'lıların Batı başkentlerinde yaptığı gösterilerde de aynı temalar işleniyor.

ABD’DEN PKK’YI RAHATLATMA HAMLELERİ

ABD, bir yandan Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğündeki Astana sürecini sabote ederek PKK'yı rahatlatmaya çalışıyor. Bir yandan da Türkiye'yi PKK bölgesine müdahale etmekten vazgeçirmek için çeşitli havuç ve sopaları masaya koyuyor. Ancak Ankara, Moskova ve Tahran arasında Suriye'nin toprak bütünlüğü mutabakatı devam ediyor. Rusya'nın tutumu önemli. Çünkü özellikle Afrin'de Rus askeri varlığı bulunuyor. Moskova, Şam ve Ankara arasında bir köprü rolü oynuyor. Öte yandan Rusya'nın PKK/PYD'ye, "Türkiye'nin bölgeye girmesini istemiyorsanız bölgeyi Suriye devletine teslim edin" önerisi getirdiği iddia ediliyor.

SALİH MÜSLİM RUSYA'YA YALVARDI

PYD'nin başkanı Salih Müslim Türkiye'nin Afrin'i bombalaması sonrası Rusya’ya çağrı yaparak kendilerini korumalarını istemişti. Salih Müslim, Rusya’ya, Afrin'de işbirliği yapmak istediklerini kaydederek, “Afrin her gün top atışlarıyla vuruluyor. Rusya'nın buraya üs kurarak bizimle işbirliği yapması gerekiyor" demişti.

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