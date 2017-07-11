11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 35°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 102.041 0.93
  • Altın: 141,536 0.44
  • Dolar: 3,6362 0.69
  • Euro: 4,1439 0.71

Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!

»
Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!
Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın gizlice ameliyat olduğu iddia edildi.
Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu! Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu! Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!

Rolleriyle ve sanatçı duruşuyla gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu sebebiyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.

Sezen Aksu'nun hastalığı olarak bilinen Cushing Sendromuna yakalanan Şoray, hastalığın teşhisinden sonra açıklama yapmış ve ameliyat olacağını söylemişti.

Tarih belirtmeyen Şoray, bu süreçte hızla kilo almış ve yürüme güçlüğü yaşamaya başlamıştı. Adı gizli tutulan bir hastanede geçirdiği operasyon sonrası Türkan Şoray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Kaynağı böbrek üstü bezleri olan kortizolün'ün çeşitli sebepler sonucunda fazla salgılanması ve vücutta çeşitli değişikliklere sebep olmasıdır. Nadir görülen bir rahatsızlık olmasına rağmen kadınlarda daha sık rastlanır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Srebrenitsa katliamı' mesajı!Erdoğan'dan 'Srebrenitsa katliamı' mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa katliamı mesajında "Katliamın 22. yıl dönümünü üzüntüyle yad ediyoruz" dedi.
Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!Türk Sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın gizlice ameliyat olduğu iddia edildi.
Uyurgezer gencin feci ölümü!Uyurgezer gencin feci ölümü!Çankırı'da uyurgezer olduğu iddia edilen bir genç, 8'inci katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyzeKılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyzeCHP'nin Maltepe mitingine gidemediği için ağlayan teyze sosyal medyada alay konusu oldu...
5 liraya dert dinlenir!5 liraya dert dinlenir!Dert babası Tokat'ta! Çay ocağı işleten 24 yaşındaki Mustafa Doğan, iş yerinin camına "Dert dinlenir 5 TL. Çay kahve bizden" yazısı astı.
15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu15 Temmuz'un resmi logosu belli olduFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini anma etkinliklerinin resmi logosu belli oldu.
  • Orgeneral Güler: Mucize eseri kurtulduk11 Temmuz 2017 Salı 09:05
  • Bağırışların duyulduğu tırdan 3 mülteci çıktı11 Temmuz 2017 Salı 08:55
  • Türkiye’nin ilk kadın komandosu olacak11 Temmuz 2017 Salı 08:54
  • Fikret Hakan hayatını kaybetti11 Temmuz 2017 Salı 08:35
  • Bu gidiş nereye? Yurtta 10 yaşında erkek çocuğa..10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:47
  • Aziz Sancar'dan yıllar sonra gelen itiraf10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:37
  • Türkiye'yi sarsan vahşette yeni gelişme!10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
  • Caner Erkin'e icra şoku10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
  • Adana'da feci olay! 100 metre uzakta bulundu10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:16
  • Esrarengiz cinayette kız kaçırma iddiası!10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri