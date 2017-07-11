Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!

Rolleriyle ve sanatçı duruşuyla gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu sebebiyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.
Sezen Aksu'nun hastalığı olarak bilinen Cushing Sendromuna yakalanan Şoray, hastalığın teşhisinden sonra açıklama yapmış ve ameliyat olacağını söylemişti.
Tarih belirtmeyen Şoray, bu süreçte hızla kilo almış ve yürüme güçlüğü yaşamaya başlamıştı. Adı gizli tutulan bir hastanede geçirdiği operasyon sonrası Türkan Şoray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
CUSHİNG SENDROMU NEDİR?
Kaynağı böbrek üstü bezleri olan kortizolün'ün çeşitli sebepler sonucunda fazla salgılanması ve vücutta çeşitli değişikliklere sebep olmasıdır. Nadir görülen bir rahatsızlık olmasına rağmen kadınlarda daha sık rastlanır.