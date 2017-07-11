11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar!

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Türkiye'den kaçan Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret eden Hakan Şükür'ü avukatı temsil etti.
FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar!
FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar! FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar! FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar!

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bekir Savran kendisine ait twitter hesabı olduğunu, sanık Hakan Şükür'ün de kendi Twitter hesabı üzerinden mesaj yoluyla ileti yolladığını anlattı.

Hakan Şükür'ün söz konusu mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili hakaret içeren videoları kendisine gönderdiğini anlatan tanık Savran, Hakan Şükür'ün kendisine de hakaret ve iftira içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. Tanık Savran "Ben de bu hususu gerekli yerlere ihbar ettim. Ben Cumhurbaşkanımızı devletin temsilcisi olarak gördüğüm için ihbar etme gereği duydum" dedi.

'Şikayetçiyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Ferah Yıldız da şikayetçi olduklarını söyledi. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya taraf olarak katılma talebini kabul eden mahkeme, Ferah Yıldız'ın da müdahil avukatı olarak duruşmalara kabulüne karar verdi.

Duruşmalara katılmadı, adresinin tespiti mümkün olmadı

Sanığın davetiye tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığını, Amerika'ya taşındığı bildirildiğinden adres tespiti için müzekkere yazıldığı ancak adres tespitinin mümkün olmadığının anlaşıldığını belirten mahkeme, sanık Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için Kasım ayına ertelendi.

İddianame

İddianamede göre olay şöyle oldu: İhbarcı Bekir Savran avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda 12 Şubat 2015'te şüpheli Hakan Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Hakan Şükür de savcılığa dilekçe sunarak sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek söylemediğini belirtti. İhbarcının beyanı ile sunduğu sosyal paylaşım dökümlerinde, konunun hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisinin bulunduğu ve Şükür'ün kullandığı söz konusu kelimenin kastının da açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu tespit edildi. İddianamede, Hakan Şükür'ün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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