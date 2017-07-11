11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Tüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladı

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Geçtiğimiz hafta kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, bu denemeyi ülkenin lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir konserle kutladı.
Tüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladı
Tüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladı Tüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladı Tüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladı

Geçtiğimiz hafta ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaparak tüm dünyadan tepki toplayan Kuzey Kore, füze denemesi için bir kutlama yaptı.

Devlet televizyonu KRT, yayınladığı görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kurmaylarının büyük bir konser salonunda "füze başarısını" kutladıkları görülüyor. Kim Jong-un'un salona girmesiyle birlikte binlerce kişi Kuzey Kore liderini alkışlıyor.

Konser salonunda üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra, askerler, teknisyenler ve ulusal güvenlik alanında çalışan işçiler ve öğrenciler de bulunuyor.

Kuzey Kore geçtiğimi 4 Temmuz'da, kıtalararası balistik füze denemesi yapmış daha sonra bu füzelerin ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletlerini vurabilecek kapasitede olduğu yorumları yapılmıştı. Pyonyang yönetimi füzelerin nükleer başlık taşıyabilecek kapasited olduğunu belirtmişti.

HABERTÜRK

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