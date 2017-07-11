FETÖ'nün bakanlık yapısı çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, FETÖ'nün Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı gibi kritik birimlere eleman yerleştirmeye çalışan yapısına operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) FETÖ'ye yönelik araştırmalarda, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve askeri okullara eleman kazandırmaya çalışan bir birimini belirledi. Yapının "Suriçi Eyaleti" adı altında Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösterdiği, diğer kolunun ise Ankara'da faal olduğu tespit edildi.

'ÇALIŞMA EVLERİ'

Örgütün, örgüte sadık kalacak kişileri tespit edip KPSS için çalışma kampına aldığı anlaşıldı. Araştırmalarda yapının "Çalışma evleri" olarak adlandırılan bu evlere alınan kişilere, ders ve örgütle ilgili eğitimler verdiği anlaşıldı. Daha sonra ise bu kişilerin devlet kadrolarına yerleştirilmesi için çalışmalar yapıldığı anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, 24 şüpheli tespit edildi. 9 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.