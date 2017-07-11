11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz?

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Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton, Twitter'da kendisine yüklenen Trump'a yine Twitter'dan cevap verdi.
Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz?
Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz? Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz? Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz?

G20 zirvesinde koltuğuna kızı Ivanka'yı oturtan ABD Başkanı Donald Trump, gelen tepkiler üzerine attığı tweette rakibi Hillary Clinton'ın kızı Chelsea'ya yüklenmişti.

Trump mesajında "Chelsea Clinton'dan, annesi ülkeyi satarken annesinin koltuğuna oturması istense ‘Yalancı medya’, CHELSEA BAŞKAN diye yazar" demişti.

Bu mesaj sonrasında Clinton çiftinin kızı Chelsea'den Trump'a çok sert bir cevap geldi. Chelsea tweetinde, "Günaydın Sayın Başkan. Asla annem ya da babam benden böyle bir şey istemezdi. Siz ülkeyi mi satıyorsunuz? Umarım öyle değildir." yazdı.

 

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