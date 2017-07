Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz?

G20 zirvesinde koltuğuna kızı Ivanka'yı oturtan ABD Başkanı Donald Trump, gelen tepkiler üzerine attığı tweette rakibi Hillary Clinton'ın kızı Chelsea'ya yüklenmişti.

Trump mesajında "Chelsea Clinton'dan, annesi ülkeyi satarken annesinin koltuğuna oturması istense ‘Yalancı medya’, CHELSEA BAŞKAN diye yazar" demişti.

If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES!

Bu mesaj sonrasında Clinton çiftinin kızı Chelsea'den Trump'a çok sert bir cevap geldi. Chelsea tweetinde, "Günaydın Sayın Başkan. Asla annem ya da babam benden böyle bir şey istemezdi. Siz ülkeyi mi satıyorsunuz? Umarım öyle değildir." yazdı.

Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c